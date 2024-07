F1 | Bearman sogna un futuro in Ferrari: “Voglio vincere con loro”

F1 Bearman Ferrari – Fresco di annuncio in Haas per la stagione 2025 di Formula 1, Oliver Bearman non ha nascosto l’ambizione di guidare un giorno per la Ferrari, squadra che nel corso delle ultime stagioni lo ha supportato nel percorso di crescita grazie all’ingresso nella Driver Academy.

L’inglese, nel breve incontro con i media avvenuto questa mattina a Silverstone, ha evidenziato il ruolo che il Cavallino ha avuto nel suo debutto in Formula 1 (avvenuto lo scorso marzo a Jeddah), precisando come l’esperienza in Haas, ovviamente, sarà finalizzata al raggiungimento di un grande obiettivo, ovvero l’ingresso a Maranello da pilota ufficiale. Un sogno che il britannico cercherà di coltivare gara dopo gara, prestazione dopo prestazione, anche grazie al supporto di un team che sta provando a ricostruirsi dopo le difficoltà delle ultime due stagioni.

Bearman e il sogno Ferrari

“Senza la Ferrari non sarei in Haas, questo è poco ma sicuro. E il mio sogno a lungo termine è sempre lo stesso. Voglio avere successo in Formula 1, vincere gare e campionato. A Maranello mi hanno mostrato sostegno e lealtà ed è il minimo che voglia raggiungere questi risultati con loro”.