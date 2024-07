F1 | GP Gran Bretagna 2024: la Conferenza Stampa in DIRETTA

Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove alle 14:30 si terrà la conferenza stampa del Gran Premio di Gran Bretagna. Saranno presenti: Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell, Esteban Ocon e Sergio Perez.

Dopo il rocambolesco finale di gara tra Max Verstappen e Lando Norris nel Gran Premio d’Austria, vinto da George Russell, sembra che tra i due rivali sia tornato il sereno ma ci saprà dire qualcosa di più il britannico che sarà appunto presente alla press.

Questa mattina il team Haas ha annunciato l’ingaggio di Oliver Bearman con un contratto pluriennale.

La conferenza stampa termina qui.

14:53 Norris su penalità a Verstappen: “A volte non vuoi che le conseguenze vengano tenute in conto ma in alcune volte sarebbe il caso. E’ difficile perché il nostro è stato un incidente piccolo e non penso che la penalità avrebbe dovuto essere enorme. Effettivamente però io mi sono ritirato, lui ha potuto continuare la gara. Sarebbe il caso di tenere conto di quello che è successo”

14:51 Norris: “Qui cercherò di vincere, ho le possibilità per farlo rispetto all’anno scorso”

14:50 Hamilton su voci acquisto team Gresini: “Ho sempre amato la MotoGP, sono interessato nella crescita potenziale dello sport ma non siamo arrivati a quel punto. Tutto è possibile, sono interessato al valore patrimoniale e comprendere i passi per assumere la proprietà di un team. Magari nel prossimi 5/10 anni”

14:49 Piloti inglesi su gara di casa

Norris: “Immagini in generale la prima vittoria ed è difficile sapere cosa proverai finché quel momento arriva. E’ sempre stato il mio sogno da bambino, guardavo Lewis. Adesso sono qui ed è speciale ma salire sul podio qui è fantastico”

Russell: “Vincere qualunque gara è incredibile ma vincere quello di casa è il sogno di ognuno. Silverstone è la gara di casa ed è speciale per tutto il sostegno dei fans che vengono qui in massa”

Hamilton: “La mia prima vittoria qui nel 2008 sotto la pioggia è stato speciale, iniziavo il mio percorso con i fans qui”

14:46 Perez: “Max spinge tutto al limite come fanno i grandi piloti, sai che quando lotti con lui la battaglia sarà dura ma corretta”

14:45 Russell: “Max è uno che spinge al limite, conosciamo la regola sul muoversi in frenata e lui è andato leggermente oltre il limite”

14:43 Norris su incidente: “E’ chiaro quello che è accaduto. Lui non cambierà e nemmeno io lo farò, avremmo potuto evitare l’incidente, entrambi vogliamo fare meglio. Evitare un incidente con uno che si muove in frenata è un argomento su cui parlare. Dobbiamo andare tutti molto cauti. La FIA deve essere consapevole di questo, c’è un punto in cui tracciare un limite”

14:42 Esteban Ocon: “Stiamo migliorando, in Austria la gara non è andata secondo i nostri programmi. Ci sono stati dei piccoli danni ma è interessante vedere che possiamo lottare per i punti, è entusiasmante guidare queste macchine a Silverstone. Futuro? Spero che entro le prossime gare potrò dire qualcosa di più”

14:40 Sergio Perez: “Weekend difficile per il danno al primo giro, non potevamo fare di più. Qui dovrebbe essere un weekend forte per noi, Silverstone è una sfida sempre dura, in particolare il vento può portare delle insidie ma nelle gare scorsi eravamo tutti vicini”

14:39 Lewis Hamilton: “Contatto tra Max e Lando? Non voglio dire nulla, mi sono preoccupato della mia gara e di godermi la vittoria del team. Penso che in termini di prestazione pura non siamo ancora al livello di Red Bull e McLaren ma abbiamo visto dei passi in avanti. Ci stiamo avvicinando”

14:37 Lando Norris: “Abbiamo già esaminato il tutto, ho imparato tante cose. Mi aspettavo delle cose ma è comunque diverso perché quando lotti con alcune persone è diverso, soprattutto quando lotti per il top. Max ha un modo suo di correre ed è per questo che è un campione. E’ chiaro come corre, duro, al limite ma è anche quello che amiamo. Mi è piaciuto il combattimento con lui ma è un peccato come sia andata. Non era necessario che chiedesse scusa, dopo la gara ero molto frustrato e probabilmente ho detto delle cose nelle quali non credevo. Incidente patetico che ha rovinato la gara ad entrambi. Non mi aspetto che chieda scusa”

14:34 George Russell: “E’ sempre grandioso vincere, è il frutto di tanto lavoro da parte del team per migliorare la vettura. Avrei voluto già vincere a Montreal, fantastico di avere la possibilità di lottare per le prime posizioni e capitalizzare quando succedono delle cose”

