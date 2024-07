Formula 1 | Bearman sceglie l’87 per il debutto con la Haas

F1 Haas Bearman – Ollie Berman gareggerà col numero #87 nel mondiale 2025 di Formula 1. In un breve incontro con i media avvenuto questa mattina a Silverstone, teatro del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, l’inglese ha raccontato un pò di retroscena legati a questo accordo con la Haas per il prossimo anno, rivelando – tra questi – come l’argomento numero sia stato risolto diversi giorni fa. Come già avvenuto per tutta la sua carriera, il portacolori della FDA correrà con l’87, ovvero una numerazione cara a lui e al suo papà ex pilota. Un’incognita in meno su cui riflettere in vista di un debutto che si preannuncia emozionante ma allo stesso complesso.

Bearman, debutto in Haas con l’87

“L’anno prossimo userò l’87, posso confermarlo ufficialmente. A Jeddah non ho potuto scegliere il mio numero, anche se in quel momento era l’ultima delle mie preoccupazioni. Con l’87 però ho sempre corso e voglio continuare questa tradizione anche in Formula 1. È il numero con cui ha corso mio padre, perché io sono nato l’8 maggio e mio fratello il 7 agosto. L’87 è sempre stato il mio numero preferito e continuerà a esserlo”.