Ferrari | GP Singapore, Sainz lamenta problemi ai freni sulla sua SF-24

Il lato box della Ferrari occupato da Carlos Sainz non sembra essere così soddisfatto come quello di Leclerc, suo compagno di squadra. Lo spagnolo ha chiuso la prima giornata di Singapore al terzo posto, staccato di sei decimi dalla coppia composta da Norris e proprio dal monegasco. Un gap sicuramente importante, considerando la prestazione di Charles, ma sulla SF-24 del madrileno ci sono stati dei problemi ai freni e che non sono stati risolti nemmeno per la seconda sessione di libere. Per questo motivo dunque, per vedere le reali prestazioni del vincitore dello scorso anno a Marina Bay, bisognerà attendere le PL3 di domani.

“È stato un inizio di weekend impegnativo – ammette Sainz. Già nelle prime libere sentivo che c’era qualcosa non del tutto a posto con i freni che non abbiamo risolto in tempo per il turno di questa sera. Nel complesso quinti ho fatto fatica ad estrarre il massimo del potenziale dalla giornata odierna. A parte questo, la macchina sembra essere competitiva e sono fiducioso che possiamo comprendere per bene quanto è capitato oggi e fare un bel passo avanti per domani”.