Ferrari | Sainz: “Il sorpasso su Verstappen uno dei più belli della mia carriera”

Weekend perfetto per Carlos Sainz, vincitore in Messico dopo un dominio iniziato praticamente nella prima sessione di prove libere del venerdì. Dopo una partenza un po’ molle, il pilota della Ferrari si è rifatto subito, sorpassando Verstappen con una staccata da paura in curva appena dopo il rientro ai box della Safety Car, uscita per l’incidente di Tsunoda e Albon. Lo spagnolo si è portato a casa il secondo successo della stagione, un qualcosa che si sentiva ormai da una settimana visto il suo grande momento di forma, e poi farlo davanti a tutta la famiglia ha certamente un sapore del tutto speciale.

“E’ stato uno dei sorpassi più belli della mia carriera – ha ammesso Sainz. Si vedeva che ero un po’ incazzato, non mi è piaciuto quello che è accaduto in partenza: sinceramente lui ha fatto quello che doveva, è partito meglio di me e io non ero contento. Sono stato velocissimo tutto il weekend, volevo questa vittoria e alla prima mezza opportunità di tirare la staccata l’ho fatto. Con Max devi fare così, altrimenti non lo passi mai: devi essere aggressivo e deciso, un po’ come lui. Da lì in poi sapevo di essere il più veloce e mi sono goduto questo momento”.

“Non so perché me la sentissi, è una sensazione un po’ strana: avevo la fiducia di vincere un’altra gara almeno con la Ferrari, doveva arrivare e sinceramente me la merito, perché sto guidando bene da tutto l’anno e ho preparato bene il finale di stagione. Già a Austin ero molto forte, e poi in Messico è arrivata tutta la mia famiglia, mia mamma non mi ha mai visto vincere dal vivo, la Ferrari qui è molto amata, i fan sono stupendi e quindi avevo questa sensazione, ti dimostra quanto sia forte il potere della mente. E’ stato un weekend perfetto, ho vinto davanti alla mia famiglia, che mi ha sostenuto molto in un anno non facile per me, e sono ancora motivato a finire bene l’anno grazie anche a loro. Ora mi godo questa vittoria, da domani penserò a come vincere in Brasile”.

5/5 - (3 votes)