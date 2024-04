F1 | Sainz-Leclerc, il confronto nel terzo settore di Suzuka [VIDEO]

F1 Sainz Leclerc – Al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le traiettorie di Charles Leclerc e Carlos Sainz nel terzo settore del tracciato di Suzuka, evidenziando come il primo non riesca ad ottimizzare il potenziale in uscita dalla chicane del Triangolo.

Rispetto al compagno di scuderia, il monegasco soffre in maniera importante con il posteriore e perde tempo prezioso in uscita dalla curva. Una condizione che nella qualifica di questa mattina non gli ha permesso di giocarsi la seconda fila nello schieramento della gara di domani. Appuntamento alle 7.00 per la partenza di questo appuntamento mondiale sul tracciato di Suzuka, in Giappone.