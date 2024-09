F1 | Perez, clamorosa stoccata alla FIA: “La McLaren è chiaramente una vettura irregolare”

F1 Red Bull McLaren – Clamorosa stoccata di Sergio Perez nei confronti della Federazione durante il media-day del prossimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

In merito alla flessione del DRS emersa sulla MCL38 a Baku, il messicano non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio punto di vista, evidenziando come la McLaren, attualmente, si presenti in pista con una monoposto che non rispetta lo spirito del Regolamento. Parole dure che sollecitano la FIA a prendere contromisure riguardo a un caso sempre più discusso all’interno del paddock.

La McLaren, ricordiamo, è riuscita a portare in pista una configurazione di ala anteriore e posteriore estremamente sensibile al carico, aspetto che le permette di ottimizzare il potenziale del pacchetto in base al tratto di pista affrontato (a Baku, ad esempio, la flessione del DRS ha favorito Oscar Piastri nella battaglia con Charles Leclerc). Una condizione che, sulla carta, potrebbe risultare irregolare, ma che la FIA non sta “regolando” sia per questioni legate al budget cap, sia perché i controlli sulle ali vengono eseguiti in modo statico.

Perez, stoccata alla McLaren

“Il posteriore della McLaren? È evidente che non rispetta il regolamento. Si tratta di una vettura irregolare, ma pare che venga comunque permessa. Sono davvero sorpreso.”