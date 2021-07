F1 | Alpine, Fernando Alonso conquista un punto: “Meritavamo di più”

L’età è solo un numero per Fernando Alonso, che dopo la sfortunata qualifica di ieri lotta come un leone sul circuito del Red Bull Ring. Una incomprensione – pericolosa – con Sebastian Vettel lo ha costretto ieri a fermarsi in Q2 con il quattordicesimo miglior tempo, che ha detta dello spagnolo poteva invece tradursi nella terza fila. In gara Alonso fa di tutto per recuperare, lottando fino all’ultimo giro e tenendo i tifosi incollati allo schermo per la sua lotta per il decimo posto con l’astro nascente della Formula 1 George Russell: è lui a spuntarla alla fine, conquistando un punto iridato.

“E’ stato difficile arrivare in zona punti oggi ed era prevedibile, vista la nostra posizione di partenza. Siamo felici di questo punto, ma sappiamo che meritavamo di più questo weekend, ma meglio di niente – ha ammesso il due volte campione del mondo – è stata una bella lotta molto tesa con George Russell questo pomeriggio, e alla fine le nostre gomme erano migliori e siamo riusciti a concludere il sorpasso. Guardiamo il lato positivo, ci sono stati molti miglioramenti in squadra questo fine settimana e la vettura è stata buona sin dalle libere. Mi sento più sicuro con la vettura e le gomme ora in vista della prossima gara a Silverstone e mi sto godendo la nostra competitività“.