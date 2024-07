F1 | Alpine, De Meo e Briatore spiegano la nomina di Oakes come nuovo Team Principal

F1 Alpine Oakes – Tramite il sito ufficiale della Alpine, Luca De Meo ha spiegato i motivi che hanno portato la compagine francese a scegliere Oliver Oakes come nuovo Team Principal della squadra in sostituzione di Bruno Famin, sottolineando come il classe ’88, ex HitechGP, abbia mostrato entusiasmo, energia e passione per questa nuova parentesi della sua carriera da Manager.

Ingredienti importanti, ricercati non solo da De Meo ma anche da Flavio Briatore, che dovranno spingere il team francese a crescere, soprattutto in vista della stagione 2026, e a dimenticare i passi falsi commessi negli ultimi due anni. Oakes, ricordiamo, assumerà la carica con effetto immediato e seguirà la compagine transalpina già a partire dal prossimo round di Zandvoort.

Alpine-Oakes, la spiegazione di Luca De Meo

“È un vero piacere dare il benvenuto a Oli e vederlo diventare uno dei più giovani team principal nella storia di questo sport. Questo team si sta formando per i successi futuri, come testimonia la nomina di Oli in questa posizione. Non vediamo l’ora di cogliere il suo entusiasmo, energia e passione per le gare per trasmettere questo spirito a tutta la squadra”.

Briatore felice della scelta di Alpine

“Sono contento che siamo riusciti a includere Oli Oakes nel nostro progetto di F1. Oli ha un enorme talento e vanta un solido track record a livello di leadership e successi nel motorsport. La sua nomina in questa posizione è un ottimo esempio della nostra forza e fiducia nel team e nei giovani talenti. Sono felice di lavorare a stretto contatto con lui per perseguire l’obiettivo comune di salire in classifica e vincere le gare”.