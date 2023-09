F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou più vicini alla top 10

Giro dopo giro, sembra che l’Alfa Romeo stia risolvendo i propri problemi a Suzuka. Il team di Hinwil aveva già portato un pacchetto di aggiornamenti a Singapore, che non si sono però rivelati vincenti sul circuito cittadino, dove Bottas e Zhou hanno faticato per tenere il passo degli avversari. La C43, invece, sembra adattarsi meglio al circuito di Suzuka, dimostrando quindi la bontà del nuovo pacchetto. Valtteri Bottas fa un salto non indifferente tra le due sessioni di libere, avanzando dalla diciassettesima posizione della prima sessione fino alla decima delle FP2. Un risultato non indifferente, che avvicina concretamente il team alla chance di conquistare la zona punti.

“E’ stato comunque un venerdì positivo: è sempre bello correre a Suzuka e sono grato di poter correre di nuovo su questa pista. Credo che abbiamo fatto dei progressi riguardo ai nostri aggiornamenti rispetto al Singapore, sbloccando un po’ più di performance e dal nuovo pacchetto e ottimizzando il set-up della vettura – ha rivelato Bottas – le sensazioni, come dicevo, sono positive, ma il nostro lavoro non finisce qui: dobbiamo continuare a studiare questa vettura, analizzando tutti i dati raccolti e cercando di ottimizzarli in vista delle qualifiche. Non dimentico che la maggiorate dei nostri avversari riuscirà a migliorare domani, ma sembra che avremo più chance per la qualifica, almeno rispetto a Singapore”.

Buone sensazioni anche per Zhou Guanyu: ventesimo nella prima sessione, avanza fino alla sedicesima nelle FP2, durante il quale però è costretto a riportare la vettura ai box per un problema ai freni. Risolto il problema, resta da lavorare sull’assetto.

“Direi che da parte mia è andata bene: penso che abbiamo fatto un concreto passo avanti rispetto alle performance dello scorso weekend, e la top 10 è adesso un obiettivo concreto. Verso la fine delle FP2 c ‘è stato un problema ai freni, su cui abbiamo prontate te investigato una volta tornato ai box. Abbiamo testato diverse configurazioni sulla vettura durante le sessioni, accumulando dati importanti che ci permetteranno di fare delle comparazioni e di poter quindi optare per la migliore configurazione per le qualifiche di domani”.