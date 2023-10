F1 | AlphaTauri, Ricciardo ritrova la motivazione in Messico

Dopo il secondo esordio ad Austin, Daniel Ricciardo sembra essere tornato in carreggiata. Il pilota australiano ha detto di essersi sentito “arrugginito” al COTA, dopo la pausa forzata dovuta all’infortunio al polso. In Messico, invece, le cose sembrano andar meglio: nella sessione di libere inaugurale Daniel ha segnato l’ottavo miglior tempo, mentre nelle libere due riesce a migliorarsi, portandosi in sesta, a soli tre decimi da Verstappen.

“Dopo Austin, ho avuto una gran voglia di continuare a lavorare e tornare nuovamente in macchina. Dopo la gara della scorsa settimana, sono venute fuori delle cose che mi hanno motivato ancor di più a dimostrare che abbiamo il passo giusto – ha infatti dichiarato Daniel – quella di oggi è stata una giornata molto positiva. Mi piace questo posto e la macchina si è ben comportata. Fin dall’inizio sono stato a mio agio e, considerando che questo non è un weekend Sprint, abbiamo più tempo a disposizione per provare delle cose. Abbiamo fatto progressi con l’assetto e crediamo di essere in una buona posizione. Sono fiducioso di poter ripetere questa performance domani. Il gruppo è davvero compatto e non si può mai sapere cosa fanno esattamente gli altri team, ma quello che so è che le sensazioni sono state buone e credo che domani avremo una vettura da Top 10”.