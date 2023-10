F1 | Aston Martin, problemi per Stroll che resta fiducioso per le qualifiche

Cosa fa un punto, anzi sei. Dopo il piazzamento in settima posizione nel Gran Premio di Austin, Lance Stroll sembra essere tornato a nuova vita. Il canadese sembra essere più motivato, sia in pista, sia nelle parole al termine della prima giornata di libere in Messico. Nelle FP1 Stroll conquista la decima posizione, mentre nella seconda sessione scivola in diciottesima, a causa di un problema tecnico sulla AMR23.

“E’ bello tornare di nuovo in pista a Città del Messico, è un circuito davvero divertente. L’asfalto, però, è davvero scivoloso è c’è poco grip, ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro nel settare la vettura. Siamo riusciti a completare il nostro programma di lavoro nelle FP1, segnando anche dei buoni tempi, sia con alto che basso carico di carburante – ha spiegato il canadese – sfortunatamente, la seconda sessione di libere è stata interrotta a causati un problema che abbiamo avuto rimuovendo l’anteriore sinistra, così abbiamo perso un po’ di tempo. Come sempre, analizzeremo tutti i dati per cercare di migliorare il più possibile prima della qualifica”.

E’ di molte meno parole, invece, Fernando Alonso: l’asturiano si concentra sui long run, evitando la sfida del giro veloce. In entrambe le classifiche lo vediamo in diciottesima e ventesima posizione.

“Oggi ci siamo concentrati sul passo gara con alto carico di carburante. E’ difficile interpretare la classifica, ma il set-up sembrava buono e continueremo ad ottimizzare la AMR23 anche nella terza sessione di libere”.