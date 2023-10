F1 | AlphaTauri, Tsunoda partirà dal fondo a Città del Messico

Yuki Tsunoda scende in pista solo nella seconda sessione di libere, dopo aver ceduto il volante a Isack Hadjar. Il giapponese è comunque riuscito a svolgere l’intero programma previsto, concentrandosi sui long run. La sua vettura, infatti, sarà penalizzata a causa di nuovi componenti installati sulla vettura, e così Yuki, che partirà dal fondo, si è concentrato sulla gara.

“Sono soddisfatto, oggi abbiamo completato la maggior parte del nostro programma. Abbiamo sostituito alcuni elementi della vettura e domenica partiremo dal fondo dello schieramento, per cui ci siamo direttamente concentrati sulle performance dei long run – ha spiegato il giapponese – la macchina si è comportata in modo un po’ insolito in termini di bilanciamento e ho faticato con un paio di aspetti che non mi aspettavo, dunque stasera ci concentreremo per capirne il motivo. Ci sono delle aree da migliorare, ma abbiamo raccolto tanti dati e li metteremo insieme”.

Nella prima sessione, invece, il volante della AT04 è stato affidato a Isack Hadjar, pilota franco-algerino attualmente impegnato in Formula 2 con la Hiteck Gran Prix. Inizialmente era prevista la presenza di Liam Lawson, ma il neozelandese, avendo completato più di due weekend di gara, non rientra più nella categoria rookie.

“È il più bel giorno della mia vita! La mia prima volta su una vettura di F1 è stata un’esperienza incredibile, sono felice. Le procedure e il traffico mi hanno sopraffatto all’inizio. È stata dura, ma ho preso il ritmo piuttosto rapidamente e la mia fiducia è migliorata. Durante i primi run, ho faticato a fare un giro senza traffico, ma nell’ultimo il passo gara era abbastanza buono e costante e ho potuto gestire la gomma Soft per qualche giro. È stata davvero una bella esperienza e non vedo l’ora di tornare in macchina”.