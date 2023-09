F1 | AlphaTauri, Lawson sorprende nel sabato di qualifiche a Singapore

F1 GP Singapore AlphaTauri – Qualifica da superstar per Liam Lawson nel sabato di Marina Bay, teatro del prossimo Gran Premio di Singapore. Il neozelandese, veloce fin dalle libere di ieri nonostante la poca esperienza sull’angusto tracciato asiatico, è riuscito a guadagnarsi una superba qualificazione in Q3 ai danni – clamorosamente – di Max Verstappen. Un risultato di prestigio che proverà a confermare anche nella gara di domani pomeriggio (start alle 14.00 con diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV). Solo 15° invece Yuki Tsunoda, senza tempo nella seconda manche eliminatoria a causa di un errore.

“Ovviamente è emozionante essere in Q3, ma non abbiamo sfruttato al massimo le prestazioni e dovremo analizzare questo aspetto”, ha affermato Lawson. “È un peccato per Yuki, perché abbiamo un pacchetto competitivo e lui sembra a suo agio con la vettura. Per me la fase di warm-up è stata un problema, perché non ho sentito il salto di aderenza nell’ultimo giro e c’era tanto traffico nell’ultimo settore, è stato difficile. Sono felice di essere entrato in Q3, ma c’è un potenziale più grande per stare più avanti. È un peccato, ma ho ancora tanto da imparare. Oggi è andata bene, ma domani sarà importante. Parto in una buona posizione, ma due ore di gara saranno lunghe e impegnative. Ci concentreremo ora su come ottimizzare la nostra vettura e fare la nostra gara”.

Qui invece le impressioni di Tsunoda: “Ho commesso un errore, ho fatto un bloccaggio alla curva 14. Mi dispiace per il mio team, è un vero peccato. Sono davvero frustrato perché il passo della macchina è incredibile. Vedremo come andrà domani, cercherò di fare del mio meglio per andare a punti”.