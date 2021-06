F1 | Alonso ammette: “Sono contento delle prestazioni della domenica, non di quelle al sabato”

Fernando Alonso in tutta onestà ha ammesso come le sue difficoltà maggiori siano riscontrate sul giro secco, rispetto alla gara. In tal senso, analizzando le cause di non gli permettono di rendere come vorrebbe in qualifica, il due volte campione del mondo ha sottolineato come la causa principale sia da attribuire al mancato funzionamento delle gomme. Ma lo spagnolo, tornato quest’anno in Formula 1 dopo un biennio d’assenza, confida che il problema verrà risolto.

“Sono contento della domenica, non del sabato – ha dichiarato Alonso, nella press conference di Baku, citato da Formula1.com – Ovviamente ci sono un paio di cose su cui dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto con la preparazione delle gomme. Difficile farle funzionare al sabato. Penso che sia una questione di tempo. Stiamo mettendo le cose al posto giusto e sotto questo aspetto non sono troppo preoccupato a livello di prestazioni. Come felicità è meglio del previsto. Mi sto divertendo così tanto ogni fine settimana e quando non abbiamo gare mi mancano”.