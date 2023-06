F1 | Albon conquista il “Driver of the Day” del GP in Canada

F1 GP Canada Albon Driver of the Day – Grazie ad una splendida performance, culminata con la settima posizione sotto la bandiera a scacchi, Alexander Albon è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Il thailandese, grazie ad una gestione di gara pressoché perfetta, è riuscito a garantirsi punti importanti per il campionato, regalando inoltre alla squadra un piazzamento che alza e non poco il morale in vista del proseguo di questa stagione. Un week-end positivo, inatteso alla viglia, che l’ex Red Bull cercherà di replicare anche tra due settimane in Austria. Prossimo appuntamento tra due settimane, al Red Bull Ring di Spielberg, per il nono round di questo mondiale.