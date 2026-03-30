Wolff: “La F1 2026 è competizione pura, gestire l’energia è un momento di estrema emozione”

Il Gran Premio del Giappone si è concluso lasciando dietro di sé una scia di polemiche che va ben oltre il risultato sportivo. Se la pista ha incoronato Kimi Antonelli come nuovo leader del mondiale, il paddock si è trasformato in un campo di battaglia ideologico tra chi difende a oltranza il nuovo regolamento tecnico (fortunatamente pochi, anche se influenti) e chi, invece, ne sottolinea la pericolosità e lo snaturamento dei valori tradizionali del motorsport. Al centro della disputa ci sono le nuove power unit, la gestione estrema dell’energia e quel fenomeno del “clipping” che sta riscrivendo le dinamiche dei sorpassi, mai realmente in modo lineare.

Da un lato troviamo i piloti, guidati dalle voci esperte di Fernando Alonso, Max Verstappen e Carlos Sainz, e dalle immagini dell’incidente di Oliver Bearman; dall’altro i vertici di scuderie dominanti come Toto Wolff, che vedono nelle attuali norme un’opportunità di eccellenza ingegneristica. In mezzo, la FIA, che ha dovuto rompere il silenzio con un comunicato ufficiale ammettendo che il sistema attuale necessita di una revisione profonda, già programmata per il mese di aprile.

La difesa a oltranza di Toto Wolff: “È la scienza della corsa”

Nonostante le critiche piovute da più parti, Toto Wolff non ha arretrato di un millimetro. Il team principal della Mercedes, forte di una vettura che ha interpretato meglio di chiunque altro le zone grigie del regolamento, ha risposto con fermezza a chi accusa la Formula 1 di essere diventata una categoria basata troppo sul risparmio energetico e poco sul talento puro. Secondo il manager austriaco, la capacità di gestire i flussi di elettricità è la nuova frontiera del pilotaggio.

“La Formula 1 si sta evolvendo verso una forma di competizione estremamente pura – ha detto Toto. Osservare un pilota che recupera energia mentre il suo avversario la scarica a terra è un momento carico di emozione. Si tratta di una vera e propria scienza della gara che si sta affinando ed è affidata totalmente alla sensibilità di chi guida. Forse Max e altri suoi colleghi provavano più nostalgia per le norme dell’anno scorso, specialmente qui a Suzuka, dove però i sorpassi erano quasi inesistenti”.

“Nessuno può davvero recriminare sulla qualità dello spettacolo e sulla bellezza di queste gare. Siete d’accordo con me o no? Credo che soltanto chi ha una mentalità conservatrice, i tradizionalisti o coloro che restano ancorati al passato possano non apprezzare questo nuovo corso. Per quanto mi riguarda, la dinamica della domenica non rappresenta una criticità, mentre dobbiamo certamente intervenire sulle qualifiche. Ci riuniremo a Londra il prossimo 9 aprile proprio per discutere di questo aspetto”.

Le ombre del regolamento: il caso Russell e l’incidente Bearman

Anche all’interno del dominio Mercedes non tutto è proceduto senza intoppi. La fragilità dei software che gestiscono l’erogazione della potenza è emersa chiaramente nel duello tra George Russell e Charles Leclerc. Lo stesso Wolff ha dovuto ammettere che un “bug” nel sistema ha trasformato quello che doveva essere un attacco in una perdita di posizione immediata.

“In quell’episodio specifico abbiamo riscontrato un’anomalia nel software del sistema elettrico, che in teoria avrebbe dovuto fornirgli una spinta aggiuntiva. Invece si è verificato un fenomeno di superclip che ha improvvisamente rallentato la macchina, causandogli la perdita della posizione. Questo intoppo tecnico ha messo George in seria difficoltà con la macchina sin dalla prima sessione di qualifica e anche oggi ha dovuto lottare con questo problema. Se le vetture fossero state identiche, la battaglia in pista sarebbe stata molto più equilibrata, ma purtroppo Russell non disponeva di un’auto perfetta per questa domenica”.

Questi intoppi tecnici, definiti “superclip”, non sono solo un problema di prestazioni, ma diventano un tema di sicurezza quando generano delta di velocità eccessivi tra le vetture. L’incidente di Oliver Bearman, terminato contro le barriere con un impatto da 50G, è stato innescato proprio da una differenza di velocità di quasi 50 km/h rispetto alla vettura di Colapinto che lo precedeva, ferma in fase di ricarica. È la conferma dei timori di Alonso, che ha definito le curve più belle del mondo come semplici “punti di ricarica” dove il pilota è costretto ad alzare il piede.

La FIA corre ai ripari: il summit di Londra

La pressione dei piloti e l’evidenza dei dati raccolti nelle prime tre gare hanno spinto la Federazione a intervenire. Il comunicato FIA diffuso a Suzuka conferma che i regolamenti 2026 non sono scolpiti nella pietra. La natura stessa di queste norme prevede una fase di ottimizzazione basata sull’analisi dei dati reali.

Il mese di aprile sarà decisivo. La FIA ha programmato una serie di incontri tecnici per valutare se i parametri di gestione dell’energia debbano essere modificati per evitare che le auto diventino dei pericolosi ostacoli mobili durante le fasi di harvesting. L’obiettivo è duplice: eliminare le differenze di velocità eccessive nei tratti veloci e rivedere il format delle qualifiche, dove il clipping sta rendendo quasi impossibile completare un giro “pulito” senza dover sacrificare interi settori per caricare la batteria.

Mentre Wolff parla di “evoluzione” e i piloti di “pericolo”, la Formula 1 si avvia verso la pausa prima di Miami con la consapevolezza che il regolamento 2026 è un cantiere aperto. C’è il rischio che la “scienza della corsa” finisca per oscurare l’essenza stessa della velocità, trasformando i Gran Premi in gare di durata elettrica dove il pilota conta meno degli algoritmi di gestione del software.

Le parole dell’austriaco stonano totalmente con la realtà dei fatti: il pilota deve correre al massimo delle sue capacità e di quelle della vettura, tenere giù il piede sull’acceleratore e vedersi castrare la velocità da 330 km/h a 270/h è quanto di più antisportivo esista. Toto parla così perché, ovviamente, ha la macchina più forte, una certezza che ha da almeno due anni. Ma chi ama davvero questo sport, non può che pensarla all’opposto del team principal della Mercedes, lo diciamo anche con un pizzico di presunzione, a ragion veduta.