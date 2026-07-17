F1 GP Belgio | Mercedes vola con Antonelli, ma Russell è staccato di oltre un secondo da Kimi

Kimi Antonelli ha iniziato alla grande il suo weekend a Spa-Francorchamps. Il leader del mondiale, a bordo della sua Mercedes, ha stampato il miglior tempo, staccando di due decimi Lando Norris (penalizzato in griglia) e aprendo un gap importante nei confronti di Hamilton, quarto a sette decimi, e soprattutto del seu compagno di squadra, George Russell, lontano quasi 1.3 secondi. Una sorta di batosta per il britannico del team di Brackley, il quale non si spiega come sia possibile un distacco simile. Il bolognese è partito certamente a razzo nelle FP2, dopo una prima sessione un po’ in sordina e che aveva visto Verstappen e le Ferrari protagoniste.

Analisi dei tempi e costanza nel passo gara

Entrando nel dettaglio dei tempi registrati prima della bandiera rossa causata da Gasly, Antonelli ha impressionato anche per la costanza di rendimento con la mescola media C3, contrassegnata dal colore giallo. Nei suoi quattro giri consecutivi, il leader del mondiale ha stampato una sequenza regolare iniziando con un tempo di 1:51.451, proseguendo con 1:51.671, scendendo poi al miglior passaggio dello stint in 1:51.389 e chiendo l’ultima tornata utile in 1:51.533 prima del blocco della sessione. Questi numeri evidenziano un passo medio eccezionale, che mette al sicuro la Mercedes da attacchi diretti sul ritmo di gara.

Al contrario, il weekend di George Russell si preannuncia in salita. Sempre su gomma media, l’inglese ha completato solo tre giri con tempi decisamente più alti e altalenanti: ha esordito con un lento 1:52.301, ha migliorato nel secondo passaggio in 1:51.649 e si è poi rialzato a 1:51.989. Il divario prestazionale tra i due piloti della Stella a tre punte non si limita quindi al solo giro di qualifica, ma si riflette pesantemente anche sulla gestione del passo con pieno di carburante, dove Russell perde costantemente decimi preziosi in ogni settore del tracciato.

Mercedes: il resoconto di Andrew Shovlin

Il direttore degli ingegneri di pista ha analizzato lo scenario spiegando i problemi di bilanciamento iniziali e la successiva reazione della squadra: “Nelle FP1 c’era meno aderenza rispetto a quanto ci aspettassimo, il che significa che la vettura era troppo scarica a livello aerodinamico durante la prima ora. I piloti hanno dovuto lottare con un bilanciamento precario e di conseguenza non avevano la necessaria fiducia nella macchina per estrarre il tempo sul giro. Sia George che Kimi sono stati bravi a gestire una vettura che si stava rivelando difficile da guidare, fornendoci una buona direzione per le FP2. Le modifiche apportate tra le due sessioni hanno funzionato e la vettura si è trovata in una condizione decisamente migliore nelle FP2”.

“Kimi è riuscito a mettere insieme un ottimo giro con la gomma Soft chiudendo in cima ai tempi, mentre George ha terminato la giornata in ottava posizione (P8), un risultato che non rispecchia il suo reale potenziale. Ha avuto a disposizione un solo tentativo e vediamo diverse aree in cui potrà estrarre più tempo nel corso del weekend. Il quadro della competitività appare molto serrato, proprio come nelle ultime gare. Il nostro obiettivo è sempre quello di portare entrambe le vetture davanti; i nostri long run sono sembrati solidi e il passo gara è di gran lunga la cosa più importante a Spa. Lavoreremo sodo stanotte per trovare ulteriore prestazione e faremo la nostra parte come squadra per assicurarci di essere nella miglior posizione possibile per il resto del weekend”.

Le dichiarazioni di Antonelli e Russell

“Dopo delle FP1 complicate, abbiamo apportato diverse modifiche alla vettura che hanno migliorato la situazione – ha detto Kimi. Questo ci fornisce una direzione positiva da seguire per il resto del weekend. C’è ancora molto lavoro da fare, sia in termini di assetto che per quanto riguarda la mia guida. Sebbene abbiamo chiuso la giornata con il miglior tempo, sappiamo quanto la griglia sia competitiva sia sul giro secco che sulla distanza”.

“Nel complesso, comunque, siamo felici di aver vissuto una seconda ora di prove decisamente migliore e non vediamo l’ora che entri nel vivo il fine settimana. Il nostro obiettivo, come sempre, è massimizzare i punti conquistati e lottare per la vittoria. Anche se Silverstone è stata una delusione per me, è già alle spalle e mi sento in un ottimo momento. Lì il nostro passo era forte e, sebbene Spa rappresenti una sfida diversa, dopo oggi possiamo essere fiduciosi di poterci inserire nella lotta di vertice”.

“Non abbiamo avuto il venerdì più lineare qui a Spa – ammette Russell. Nelle FP1 abbiamo sovrastimato il livello di aderenza, e questo ha fatto sì che il nostro assetto di partenza non fosse quello corretto. Abbiamo fatto fatica con un bilanciamento della vettura complicato e, anche se siamo riusciti a raccogliere dati utili per capire la situazione, non è stato il modo ideale di iniziare il weekend. Di conseguenza, abbiamo lavorato sodo in vista delle FP2 e abbiamo apportato alcune modifiche che hanno migliorato le cose. C’è ancora del margine per migliorare il tempo sul giro, in particolare sul giro secco, e cercheremo di farlo stanotte. Il nostro long run è stato più competitivo, e questo ci dà fiducia in vista di sabato e domenica”.