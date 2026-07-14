Formula 1 | Audi in cerca di conferme a Spa dopo i punti conquistati a Silverstone

Il team Audi è finalmente tornato in zona punti nel Gran Premio di Gran Bretagna, grazie all’ottavo posto conquistato da Gabriel Bortoleto. Il giovane pilota brasiliano è ormai diventato il vero punto di riferimento della squadra di Ingolstadt, una centralità accentuata dalla quota zero in classifica di Nico Hulkenberg. L’esperto pilota tedesco, insieme al duo della Cadillac e a Lance Stroll, è l’unico sulla griglia a non aver ancora ottenuto nemmeno un punto in questa stagione d’esordio per la casa dei Quattro Anelli.

Bortoleto si sta affermando con decisione contro un compagno di squadra esperto e a tratti indubbiamente veloce, ma caratterizzato storicamente da una carriera incostante, un trend che anche questo campionato sta ampiamente confermando. Dopo l’exploit di Silverstone, l’attenzione si sposta sul difficile tracciato di Spa-Francorchamps, dove la strategia energetica legata alle nuove power unit sarà essenziale per determinare il tempo sul giro e la performance generale, in quello che resta a tutti gli effetti un anno di apprendistato per il neonato team in Formula 1.

L’analisi di Silverstone: rimonta Bortoleto e il KO di Hulkenberg

I riscontri del fine settimana britannico evidenziano una netta spaccatura nelle prestazioni dei due lati del garage. Il piazzamento ottenuto da Bortoleto ha interrotto un lungo digiuno che durava dalla gara inaugurale di Melbourne, sbloccando una situazione di stallo. La rimonta del pilota brasiliano è stata il frutto di una condotta di gara lucida, necessaria per rimediare a una partenza difficile che gli era costata diverse posizioni al via. Il reparto ingegneristico ha dovuto lavorare intensamente fin dal venerdì per risolvere i problemi di assetto che avevano quasi causato l’eliminazione della vettura numero 5 in Q1.

Le modifiche apportate prima del regime di parco chiuso hanno permesso di trovare la corretta finestra di utilizzo delle coperture medie e dure, confermando la bontà degli aggiornamenti introdotti con l’ultimo pacchetto aerodinamico. Secondo i riscontri dei tecnici, l’ottavo posto finale riflette fedelmente l’attuale valore del pacchetto Audi.

Sul fronte opposto del box, la domenica di Silverstone si è rivelata fallimentare. La corsa di Nico Hulkenberg si è interrotta prematuramente a causa di un problema meccanico al cambio che ha costretto la vettura al ritiro. Le difficoltà per il tedesco erano iniziate già durante i giri di schieramento, con anomalie riscontrate nello stacco della frizione che hanno penalizzato la sua partenza.

Trovatosi a spingere in aria turbolenta nel centro del gruppo, Hulkenberg è stato successivamente autore di un testacoda che ha complicato la gestione degli pneumatici, prima che il guasto alla trasmissione mettesse fine a un fine settimana che le simulazioni indicavano come promettente.

La vigilia di Spa-Francorchamps: le voci dei protagonisti

La Formula 1 si sposta sulle Ardenne per l’ultimo back to back prima della sosta estiva. Per l’Audi, l’appuntamento belga rappresenta la prova del nove per confermare la bontà dei progressi tecnici mostrati nelle ultime uscite. La squadra affronta la trasferta con l’obiettivo di capitalizzare lo slancio derivante dai punti conquistati in Gran Bretagna.

Il racing director Allan McNish ha tracciato gli obiettivi del team: “Silverstone ha rappresentato un altro passo avanti positivo per il nostro team. Abbiamo dimostrato con costanza di poter lottare al vertice o a ridosso del gruppo di metà classifica, e tornare in zona punti dopo un paio di gare terminate appena fuori dai primi dieci è stata la giusta ricompensa per tutto il lavoro svolto dietro le quinte”.

“L’aspetto più importante sono i segnali incoraggianti emersi dall’intero fine settimana: ci stiamo muovendo nella giusta direzione nelle ultime corse e ora la sfida consiste nel mantenere costantemente questo livello di rendimento. C’è un’atmosfera positiva all’interno della squadra e tutti stiamo spingendo nella stessa direzione. Spa è un circuito esigente e rappresenta una sfida diversa per le nostre vetture rispetto a Silverstone, ma sarà un’altra ottima opportunità per proseguire nel nostro percorso di crescita”.

Nico Hulkenberg cerca il riscatto dopo il ritiro forzato: “Dover terminare anzitempo la gara a Silverstone per un problema al cambio è stato un boccone amaro da mandare giù, soprattutto perché eravamo in lizza per i punti prima del ritiro. Guardando il lato positivo, nelle ultime gare il nostro passo ha preso decisamente la piega giusta. Abbiamo lottato stabilmente nelle prime posizioni del midfield ed è su questo che vogliamo costruire il nostro finale di stagione. Ora andiamo a Spa, uno dei grandi classici del calendario, e non vedo l’ora di tornare in pista. Se riusciremo a mettere insieme un weekend lineare, avremo ottime possibilità di portare a casa un risultato solido”.

Gabriel Bortoleto punta a confermare il proprio stato di forma: “Andare a punti a Silverstone è stato un grande risultato per la squadra e un giusto premio per gli sforzi di tutti. Ci dà anche un’ulteriore iniezione di fiducia in vista dell’ultimo back-to-back prima della sosta estiva: nelle ultime gare abbiamo fatto progressi costanti ed è fondamentale continuare a muovere questi passi. Spa è un circuito incredibile su cui gareggiare; non vedo l’ora di scendere in pista per continuare a capire come estrarre il massimo potenziale dalla nostra monoposto e, speriamo, lottare per un altro piazzamento di rilievo”.

Il tracciato di Spa-Francorchamps costringerà i tecnici di Neuburg e Hinwil a concentrarsi interamente sulla gestione del comparto elettrico. Gli allunghi infiniti che collegano il tornante della Source alla staccata di Les Combes, passando per la compressione dell’Eau Rouge-Raidillon e il rettifilo del Kemmel, metteranno a dura prova la capacità di accumulo e rilascio dell’energia della batteria.