DIRETTA F1 | GP Messico 2024: LIVE Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO]

Diretta GP Messico – Tutto pronto a Città del Messico per la seconda sessione di libere valide per il Gran Premio del Messico, 20° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le FP1 della serata, squadre e piloti torneranno in pista per ultimare la preparazione in vista del fine settimana e per testare le mescole Pirelli 2025. Un pomeriggio importante che i team cercheranno di sfruttare per raccogliere quanti più dati possibili sul “pacchetto” del prossimo anno.

DIRETTA PROVE LIBERE 1 GP MESSICO DALLE 00.00