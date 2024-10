F1 | GP Messico 2024 [RISULTATI]: Russell precede Sainz nelle prime libere

Risultati F1 GP Messico – La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, è stata sospesa con due bandiere rosse. La prima per detriti in pista e ad avere più problemi è stato Max Verstappen che ha riportato danni al fondo; successivamente, la sessione è stata nuovamente sospesa a causa dell’incidente che ha visto protagonisti Alex Albon ed Oliver Bearman che in questo turno ha preso il volante di Charles Leclerc.

Al termine della sessione, è stato George Russell il più veloce. Il pilota della Mercedes, ha registrato il suo best lap in 1:17.998, precedendo la Ferrari di Carlos Sainz e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda. Quarto tempo per Max Verstappen che a pochi minuti dal termine ha comunicato mancanza di potenza al motore della sua Red Bull.

Quinta la Haas con Nico Hulkenberg, a precedere la McLaren di Oscar Piastri e l’Alpine di Esteban Ocon. Ottavo tempo per Valtteri Bottas, seguito dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Red Bull di Sergio Perez. Kimi Antonelli, che in questa sessione ha gareggiato sulla W15 di Lewis Hamilton, ha chiuso dodicesimo.