F1 | GP Italia, prove libere 3: Sainz fa sognare i tifosi della Ferrari a Monza

F1 GP Italia risultati prove libere 3 – Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione lineare e svolta senza interruzioni, lo spagnolo ha ribadito il crono più veloce ottenuto nelle libere di ieri pomeriggio, fermando il proprio best lap sull’1’20″912, solo 86 millesimi più rapido della Red Bull di Max Verstappen, comunque favorita per la qualifica in programma questo pomeriggio alle 16.00. L’iberico, anche nel confronto con Charles Leclerc (4°), è apparso veloce e “pimpante” soprattutto sul giro secco, anche grazie ad una vettura che sembra adattarsi alla perfezione al basso carico aerodinamico richiesto dal circuito brianzolo.

Una condizione importante che la squadra spera di ribadire anche nella sessione di questo pomeriggio. Con il terzo tempo si è classificato Lewis Hamilton, lontano mezzo secondo dal miglior crono ottenuto da Sainz, seguito appunto da Leclerc (il monegasco ha abortito il primo tentativo ed ha ottenuto il tempo più veloce solo al terzo passaggio con lo stesso set di gomme morbide), Fernando Alonso – apparso più in forma rispetto alle sessioni di ieri – e George Russell, pronto a battagliare per un piazzamento in seconda fila insieme al compagno di squadra.

Sorprendono le Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, rispettivamente in settima e ottava piazza, mentre a completare la graduatoria dei primi dieci si sono classificati un super Alexander Albon, il quale si è focalizzato principalmente sull’ottimizzazione della performance con gomme medie per il passaggio dalla Q2 alla Q3, e Sergio Perez. Il messicano si è messo in evidenza principalmente sul passo gara, aspetto che chiaramente potrebbe riservare delle sorprese in vista della corsa di domani. Indietro le McLaren e le Alpine: Lando Norris ed Oscar Piastri (quest’ultimo protagonista di un leggero scontro con Sainz in curva 1) hanno ottenuto il 14° e 17° tempo, mentre Esteban Ocon e Pierre Gasly non sono riusciti a fare meglio della 18° e 20° posizione.

Appuntamento alle 16.00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8, per la sessione di qualifica valida per questo Gran Premio d’Italia edizione 2023.