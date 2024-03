F1 | GP Bahrain, risultati libere 3: Sainz si prenota per la pole position

F1 GP Bahrain libere 3 – Miglior tempo per Carlos Sainz nella terza e ultima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2024 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari, veloce e competitivo già ieri a bordo della SF-24, ha fermato il cronometro sull’1’30″824, ponendosi in una situazione di particolare vantaggio per quello che riguarda la pole position che si assegnerà questo pomeriggio.

L’iberico ha promosso il comportamento della vettura, nonostante le condizioni differenti rispetto alle FP2 di ieri, traendo diverse indicazioni positive per quello che riguarda il bilanciamento e il comportamento nelle varie configurazioni di utilizzo. Una situazione sicuramente incoraggiante che la squadra, insieme all’iberico, cercherà di confermare nel proseguo di questo fine settimana, quando si comincerà a fare maledettamente sul serio.

Libere Bahrain, equilibri incerti al vertice

In seconda posizione, lontano circa un decimo e mezzo, ha trovato posto Fernando Alonso, veloce e “pimpante” con un Aston Martin pronta a giocarsi le proprie carte per le posizioni di vertice della classifica, seguito da Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris. L’olandese, ancora non totalmente soddisfatto del bilanciamento, ha faticato a mettere insieme un giro al “top”, ribadendo di fatto le “micro” difficoltà emerse nelle libere di ieri. Il portacolori della Ferrari, invece, ha commesso un paio di svarioni, specialmente nel primo settore, che gli hanno fatto perdere tempo prezioso nel confronto con il compagno di squadra. Il compito questo questo pomeriggio, quindi, sarà quello di mettere insieme un giro veloce, pulito e senza imperfezioni di alcun tipo.

Appuntamento alle 17 per le prime qualifiche della stagione

Sesto George Russell con la prima della Mercedes, seguito da ruota da Oscar Piastri, Sergio Perez e Nico Hullkenberg, bravo a confermarsi in top dieci dopo le FP2 di ieri. Chiude la graduatoria dei primi dieci Lance Stroll, ancora non totalmente in simbiosi con la propria AMR24. Indietro Lewis Hamilton, anche se l’inglese ha effettuato il proprio time-attack qualche minuto in anticipo rispetto ai principali concorrenti. Appuntamento alle 17.00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la prima sessione di qualifica della stagione.