Non c’è alcun problema. E non c’è alcuna fretta. Fred Vasseur è tornato sull’argomento rinnovi per Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi in scadenza nel 2024. Il team principal ha spiegato che l’intenzione della scuderia è quella di prendere presto una decisione, e che nelle intenzioni iniziali il discorso relativo all’accordo con i piloti andava chiuso prima della fine dell’anno, con il ritardo dovuto soltanto alla parte finale di stagione molto impegnativa per la squadra.

Secondo fonti autorevoli, in realtà, Leclerc avrebbe già di fatto prolungato il contratto con la scuderia di Maranello, con un accordo a lungo termine (3+2), e lo stesso Sainz sarebbe vicino al rinnovo, seppur dalla durata minore rispetto a quello del monegasco.

“Non abbiamo tutta questa fretta di rinnovare il contratto ai piloti, sono sotto contratto con noi fino alla fine del 2024 – le parole di Vasseur riportate da GPFans.com –. Significa che davanti a noi abbiamo ancora un anno per rinnovare. Già ho detto alla stampa che la mia premura è prendere una decisione al più presto, devo ammettere che volevamo chiudere tutto prima ma l’ultima parte di stagione è stata caotica per tutti e molto impegnativa. Siamo un po’ in ritardo rispetto al programma iniziale, ma già abbiamo avviato le discussioni. Non è affatto un problema, siamo tranquilli sul punto”.