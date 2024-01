WEC | Kubica pronto per l’avventura in Ferrari

Se il rosso in Formula 1 l’ha solamente sfiorato, o meglio avrebbe guidato per il Cavallino senza l’incidente avvenuto nel rally di Andora nel febbraio 2011 quando era ancora sotto contratto con la Renault, quest’anno Robert Kubica avrà l’opportunità di essere un pilota Ferrari nella categoria Hypercar del WEC. Il polacco infatti, che nell’ultima stagione ha vinto il titolo in LMP2 con il team WRT, sarà alla guida della terza 499P condividendone l’abitacolo con Robert Shwartzman e Ye Yifei.

Kubica, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha ammesso come sia speciale guidare per la Rossa sottolineando il fascino che deriva dall’essere al volante di una vettura di Maranello. Se la Formula 1 appartiene oramai al passato, il presente e futuro si chiama WEC e si chiama soprattutto Ferrari.

“Penso che guidare una Ferrari rappresenti qualcosa di diverso rispetto a correre con altri marchi. In passato ho cercato tante volte la Ferrari”.

Kubica ha poi aggiunto: “Come pilota di F1 avevo due obiettivi: vincere il campionato del mondo e finire in rosso. Non è successo perché la vita mi ha servito un altro scenario. E confesso che è rimasta una ferita aperta. Ora questa opportunità è una grande sfida”.