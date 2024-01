F1 | McLaren, Brown: “Dobbiamo colmare il divario con i primi”

La McLaren vuole sfruttare la scia di positività con cui ha disputato la seconda parte di stagione del 2023. La scuderia di Woking infatti, dopo un difficile avvio di stagione dove Lando Norris e Oscar Piastri hanno fatto fatica a superare il taglio della prima manche di qualifica, ha migliorato sensibilmente le prestazioni della propria vettura grazie ad importanti aggiornamenti che hanno permesso alla squadra inglese di chiudere al quarto posto nel Costruttori davanti all’Aston Martin.

Discutendo della nuova stagione, dove la McLaren ha già presentato la livrea in attesa del lancio ufficiale delle vettura, Zak Brown ha ammesso come l’obiettivo principale di Woking sia quello di continuare ad accorciare il gap dalla Red Bull ponendosi come principale antagonista di Milton Keynes.

“Ho fiducia – ha dichiarato Brown, come riportato da Formula1.com – Penso che tutti gli uomini e le donne della McLaren abbiano fatto un lavoro fantastico questo inverno. Naturalmente ci sarà uno sviluppo continuo con l’auto, quindi non abbiamo finito: aspettiamoci miglioramenti continui nel corso dell’anno. Vogliamo continuare a colmare il divario con i primi. Penso che l’anno scorso siamo finiti come seconda o la terza squadra più veloce, in base ai circuiti dove abbiamo corso”.

Brown poi, completando il proprio discorso, ha aggiunto: “Lo scorso anno sembra che la Red Bull non abbia sviluppato la macchina come avrebbe fatto se solo lo avesse voluto, dunque potrebbe essere una spiacevole sorpresa per tutti noi”.