F1 | Rinnovo Red Bull-Verstappen, Wolff: “Con Kimi e George abbiamo la line-up ideale”

Il mercato piloti della Formula 1 ha trovato uno dei suoi punti fermi più attesi. A Zandvoort, dove lo scorso weekend ha segnato il ritorno in pista del Circus dopo la pausa estiva e l’apertura della seconda parte del Mondiale, è arrivata infatti la conferma del futuro di Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ha prolungato il proprio rapporto con Red Bull fino al 2030, mettendo così fine alle numerose indiscrezioni che negli ultimi mesi avevano accompagnato il suo futuro.

Un accordo destinato a legare ancora a lungo Verstappen alla scuderia di Milton Keynes e che, per durata e prospettive, può essere considerato una sorta di matrimonio a lungo termine tra il pilota olandese e il team anglo-austriaco. Le voci su un eventuale addio di Max dalla Red Bull avevano animato da tempo il chiacchiericcio legato al mercato, con Mercedes indicata più volte come una delle possibili destinazioni del quattro volte iridato.

Proprio Toto Wolff è stato interrogato sulla questione durante il fine settimana del Gran Premio d’Olanda. Il team principal della Mercedes, intervenuto ai microfoni di Sky Sports F1, non ha nascosto la propria soddisfazione per la decisione presa da Verstappen, sottolineando però soprattutto quanto sia convinto della formazione attualmente a disposizione della squadra di Brackley.

“La cosa più importante è che da tempo avevamo le idee chiare all’interno del team. Siamo impegnati con George e Kimi e, in un certo senso, quello che è successo ora è stata semplicemente una conseguenza logica”, ha spiegato Wolff.

Il riferimento è naturalmente alla coppia composta da George Russell e Andrea Kimi Antonelli, due piloti sui quali Mercedes ha deciso di puntare con convinzione anche per il futuro. Una scelta che, alla luce dei risultati ottenuti nella prima parte della stagione, sta dando ragione alla squadra tedesca.

“Ci conosciamo bene. Con Kimi e George abbiamo la configurazione perfetta e la line-up ideale, quindi non c’è alcuna delusione”, ha aggiunto Wolff, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi rimpianto per il mancato arrivo di Verstappen.

La conferma dell’olandese in Red Bull permette inoltre di mettere definitivamente da parte una delle principali incognite che hanno caratterizzato il mercato piloti degli ultimi mesi. “La silly season è ufficialmente cancellata e ora tutti possono concentrarsi sulle corse”, ha sottolineato il manager austriaco.

Mercedes, del resto, non sembra avere particolari motivi per guardare altrove. Con le nuove regole tecniche introdotte nel 2026, la scuderia di Brackley si è confermata protagonista assoluta del campionato e può contare su una coppia che sta recitando un ruolo di primo piano anche nella classifica iridata.

Antonelli, promosso in Formula 1 dalla Mercedes nel 2025 per raccogliere l’eredità di Lewis Hamilton dopo il passaggio del sette volte campione del mondo alla Ferrari, si è infatti imposto come uno dei grandi protagonisti della stagione. Il giovane italiano è attualmente al comando della classifica piloti e può contare su un margine di 59 punti nei confronti di Hamilton e del compagno di squadra Russell, entrambi appaiati alle sue spalle.

Numeri che spiegano bene perché Wolff non abbia alcun rimpianto per la permanenza di Verstappen in Red Bull. Mercedes ha già scelto la propria strada e, almeno per il momento, i risultati sembrano confermare la bontà della decisione.