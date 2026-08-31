F1 | La consapevolezza di Antonelli: “Lo scorso anno mi ha reso più forte”

La Formula 1 torna in pista questo weekend per il Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2026. L’appuntamento di Monza assume un significato particolare non soltanto per la Ferrari, chiamata a riscattare il weekend poco brillante di Zandvoort, ma anche per Andrea Kimi Antonelli.

Il giovane pilota della Mercedes si presenta infatti davanti al pubblico di casa da leader del campionato, forte di 59 punti di vantaggio sul duo formato dal ferrarista Lewis Hamilton e dal compagno di squadra George Russell. Una situazione di classifica che, dopo la prima metà della stagione, certifica la grande crescita del bolognese e lo proietta tra i principali protagonisti della corsa al titolo.

Quello di Monza, però, non sarà un fine settimana semplice per Antonelli. Il pilota della Stella dovrà infatti fare i conti con la penalità legata alla power unit, che renderà inevitabilmente più complicato il suo appuntamento casalingo e lo costringerà a una gara di rimonta dalle retrovie.

Nonostante le difficoltà che lo attendono, Antonelli arriva a Monza con uno spirito profondamente diverso rispetto a quello mostrato dodici mesi fa. Il 2025, anno del debutto in Formula 1, gli aveva infatti presentato subito il conto delle difficoltà che accompagnano l’ingresso nel Circus. La Mercedes aveva scelto di affidargli il volante lasciato libero da Lewis Hamilton, consegnando al giovane italiano una responsabilità enorme in una fase delicata della sua carriera.

Le difficoltà incontrate nella sua prima stagione, tuttavia, si sono trasformate in una parte fondamentale del percorso di crescita. Antonelli lo ha riconosciuto senza esitazioni, spiegando quanto proprio quei momenti complicati siano stati importanti per costruire il pilota che è oggi.

“L’esperienza sta giocando un ruolo enorme – ha dichiarato Antonelli, intervistato da F1.com – Ovviamente ho ancora molta esperienza da accumulare, ma credo che lo scorso anno, nonostante tutti i momenti negativi e i periodi difficili, fosse proprio ciò di cui avevo bisogno. Mi ha aiutato a crescere ancora più di quanto mi aspettassi. Mi ha reso più forte dal punto di vista emotivo e mentale”.

Una maturazione che nel 2026 è diventata evidente anche in pista. Antonelli ha saputo sfruttare il potenziale della Mercedes, tornata ai vertici con il nuovo regolamento tecnico, riuscendo a inserirsi con continuità nella lotta per le posizioni di vertice. Il risultato è una situazione di campionato che, alla vigilia del Gran Premio d’Italia, vede proprio l’italiano al comando della classifica.

E Monza rappresenta adesso un altro passaggio importante della sua stagione. Il ritorno sul circuito di casa sarà inevitabilmente accompagnato da una pressione diversa, ma Antonelli assicura di voler affrontare il weekend con una consapevolezza nuova rispetto al passato.

“Sono molto emozionato – ha affermato Kimi – Credo che ci sarà un’atmosfera fantastica e sarà tutto molto diverso rispetto allo scorso anno. Arriverò sicuramente con un atteggiamento diverso, con una mentalità diversa, e penso proprio che potrò godermi molto di più il weekend. Non vedo davvero l’ora di tornare”.

Parole che raccontano bene la trasformazione di Antonelli nel giro di appena un anno. Dalle difficoltà del debutto alla leadership del Mondiale, il percorso del pilota Mercedes è stato rapido e tutt’altro che lineare. Ora arriva il momento forse più atteso: correre davanti al pubblico italiano da principale candidato al titolo.

Il risultato di Monza, penalità alla power unit permettendo, potrebbe quindi avere un peso importante anche nella corsa iridata. Antonelli dovrà limitare i danni partendo dal fondo, ma potrà contare su una maturità e una consapevolezza che dodici mesi fa non aveva ancora sviluppato pienamente.

Per l’Italia della Formula 1, intanto, il significato è evidente: un pilota italiano torna a giocarsi concretamente il titolo mondiale. Un’attesa lunghissima, considerando che l’ultimo campione del mondo italiano resta Alberto Ascari, iridato nel 1952 e nel 1953. Antonelli, oggi, ha davanti a sé la possibilità di scrivere un nuovo capitolo della storia del motorsport italiano.