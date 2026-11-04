Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “Sapevamo da anni del ritardo sul motore 2026”

La Ferrari ha vissuto finora un 2026 al di sotto delle aspettative. Due sole vittorie, una per Hamilton e una per Leclerc, e una serie di delusioni tecniche, soprattutto sul motore, la grande novità di un regolamento molto discusso, che dal prossimo anno sarà modificato per sacrificare sempre di più la parte elettrica a favore di quella endotermica. La power unit di Maranello è stata insufficiente, lenta in rettilineo e distante dalle prestazioni di Mercedes e Red Bull, quest’ultima partita da zero con i motori praticamente “ieri”.

Il team principal Frederic Vasseur ha parlato di tutti questi temi a Città del Messico con la collega Diletta Colombo di AutoMoto, spiegando le difficoltà del nuovo ciclo tecnico e i compromessi accettati sulla SF-26. L’intervista è stata registrata prima del weekend di gara, quindi prima che il duello tra Hamilton e Leclerc facesse esplodere il caso tra i due piloti della Ferrari.

Il metodo: partire sempre dagli errori e il “bivio” ADUO

Vasseur descrive il suo approccio come diretto e orientato all’attacco: “Ogni lunedì, appena rientriamo in sede dopo un Gran Premio, l’attenzione si sposta subito sull’analisi di ciò che non ha funzionato. Qualsiasi scuderia, al termine di un weekend di gara, è chiamata a esaminare la complessa mole di criticità che si nasconde sotto la superficie”.

Sull’ADUO, lo strumento che permette di intervenire sulle unità motrici in ritardo di prestazione, il team principal parla di una misura insidiosa, che ha obbligato la squadra a una scelta di fondo: “Nel momento in cui abbiamo avuto la certezza di poterlo sfruttare, ci siamo trovati davanti a un bivio: deliberare una nuova unità a giugno e introdurne un’altra a settembre, oppure concentrare le risorse direttamente sui regolamenti 2027″.

“Era impossibile portare avanti tre progetti insieme senza sacrificare qualcosa, sia per i limiti del budget cap che per le risorse umane disponibili. Concentrare ogni sforzo sull’ADUO 2 dentro il tetto di spesa avrebbe compromesso lo sviluppo per il 2027. L’ADUO garantisce un extra budget, ma quando metti a banco una nuova power unit i costi azzerano praticamente quel vantaggio”.

La Ferrari ha quindi scelto di non rincorrere subito il gap sul motore, accettando un 2026 in difficoltà in cambio di una base più solida per l’anno prossimo. Una scelta che ha pesato sulle prestazioni in rettilineo, con un deficit che Hamilton aveva quantificato in tre o quattro decimi a weekend.

Telaio e motore: perché non si può ripartire da zero

Per spiegare la differenza tra i due fronti, Vasseur parte dalla possibilità di correggere gli errori: “Con un telaio completamente sbagliato hai comunque la possibilità teorica di azzerare tutto e ripartire da un foglio bianco per la stagione successiva. Con la power unit non è fattibile: omologazioni e restrizioni di budget impongono tempistiche e pianificazioni pluriennali. Se sconti un ritardo sul telaio, puoi intervenire a stagione in corso con i pacchetti di aggiornamento. Quando invece il limite è la power unit, sai che dovrai conviverci per l’intera annata”.

Il team principal ha aggiunto una metafora per descrivere la difficoltà di cambiare direzione tecnica: “Da fuori è difficile percepire quanto sia complesso variare la direzione di una struttura di queste dimensioni: è un po’ come far virare una nave di grandi dimensioni. Le infrastrutture per farlo però ci sono, e confidiamo di correggere la rotta nel prossimo campionato”.

Un ritardo di motore noto da anni

Il ritardo sul motore non è stato una sorpresa. Vasseur ricorda che la Ferrari ne era a conoscenza da tempo: “Eravamo consapevoli già da anni del gap motoristico che ci separava dalla concorrenza e sapevamo che l’inizio di questo nuovo ciclo regolamentare sarebbe stato particolarmente probante. Ad inizio anno eravamo leggermente disorientati sulla gestione dell’erogazione di potenza, ma siamo stati capaci di progredire”.

Il francese rifiuta però di attribuire i risultati a una sola componente: “Commetteremmo un errore grave nell’imputare le nostre prestazioni a un singolo elemento. Oggi le distanze in griglia sono così minime che ogni dettaglio incide in modo drastico, se non sul tempo sul giro puro, almeno sulle posizioni in qualifica e in gara, dove sorpassare è sempre più complesso. Concentrare le colpe su un solo settore sarebbe una valutazione miope, e il messaggio che ho trasmesso in fabbrica su questo punto è chiarissimo. Non ci siamo mai tirati indietro e continueremo a spingere per limare ogni decimo”.

Aerodinamica contro raffreddamento: un attrito fisiologico

Vasseur ha infine descritto uno dei conflitti interni più tipici della progettazione di una monoposto, quello tra reparti: “In Formula 1 l’unico obiettivo è il riscontro cronometrico, ma spesso devi gestire le esigenze contrastanti dei vari reparti. L’aerodinamica pretende carrozzerie il più snelle e strette possibile, mentre i motoristi chiedono masse radianti più grandi per garantire le giuste temperature alla power unit. È una dinamica di attrito fisiologica in un team, ma siamo stati bravi a sintetizzare queste spinte in soluzioni che si sono tradotte in un reale guadagno in pista. È una base solida in vista del futuro”.

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