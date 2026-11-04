Formula 1News F1

Formula 1 | Pirelli, gomme più morbide in Brasile rispetto al 2025

Si torna a Interlagos su uno dei circuiti più belli del calendario mondiale

di Peppe Marino4 Novembre, 2026
La Formula 1 chiude la trasferta americana a Interlagos, con Pirelli che porta la terna C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft, più morbida rispetto al 2025. Il circuito ha subito interventi di riasfaltatura tra curva 3 e 5 e tra curva 8 e 9. Il degrado resta l’elemento chiave e la pioggia potrebbe avere un ruolo, come spesso accaduto in passato
Formula 1 | Pirelli, gomme più morbide in Brasile rispetto al 2025

L’ultima tappa della lunga trasferta americana di Formula 1 è il Gran Premio di San Paolo, in programma sul celebre circuito José Carlos Pace di Interlagos, tra curve iconiche e rettilinei impegnativi. La Pirelli, per questa importante gara brasiliana, ha scelto come pneumatici la terna C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft, offrendo una selezione più morbida e performante rispetto a quella dello scorso anno, quando il fine settimana presentava anche il formato Sprint, rendendo le strategie certamente più complesse per i team.

Riasfaltatura in due tratti del circuito

Il circuito brasiliano si presenta con alcune novità rispetto alla stagione passata. Lavori di riasfaltatura sono stati effettuati nel corso dell’anno tra le curve 3 e 5 e tra le curve 8 e 9. Queste nuove porzioni di pista potrebbero influenzare l’aderenza e l’evoluzione del tracciato durante il weekend, con potenziali ripercussioni sul comportamento delle gomme sulla lunga distanza. Le tre sessioni di prove libere saranno cruciali per valutare l’impatto della nuova superficie su degrado e usura.

Il degrado nel 2025 e le caratteristiche del tracciato di Interlagos

A dodici mesi dall’ultima edizione, la gestione degli pneumatici torna protagonista a Interlagos. Nel 2025 il degrado aveva condizionato in modo evidente le strategie di gara: il graining, meno severo del previsto, aveva comunque imposto cautela, soprattutto con la mescola C2 allora utilizzata come Hard, che tendeva a scivolare e richiedeva attenzione nella fase di riscaldamento.

Le C3 e C4, più veloci ma delicate, avevano mostrato un’usura marcata, pur permettendo stint competitivi a chi sapeva amministrarle al meglio. La soluzione vincente era risultata la doppia sosta, capace di garantire ritmo costante e ridurre i rischi nel finale di corsa.

Il tracciato di San Paolo, con i suoi rettilinei alternati a curve veloci, impone carichi laterali medi e un bilanciamento uniforme tra gli assi. La configurazione consente approcci strategici diversificati e favorisce i sorpassi, lasciando margini di adattamento in base al traffico, alle condizioni meteo e ad eventuali Safety Car.

Anche quest’anno il controllo del degrado sarà cruciale. Trovare l’equilibrio tra velocità pura e costanza sui lunghi stint, monitorando temperature e evoluzione dell’asfalto, resterà la chiave per massimizzare la prestazione complessiva nel weekend brasiliano.

La gara del 2025 e le possibilità di pioggia

Per la collocazione in calendario, a Interlagos si corre spesso con pioggia e significative variazioni di temperatura, le quali rendono la gestione delle gomme e delle strategie estremamente complessa. Anche quest’anno in Brasile potrebbero essere necessarie le mescole Intermedie e Full Wet, con continui adattamenti alle condizioni mutevoli della pista.

Nel 2025 Medium e Soft sono state le mescole preferite al Gran Premio di San Paolo, dove si era vista un’ampia varietà di strategie di gara. La più comune è stata quella a due soste, scelta dalla maggioranza delle squadre per il livello di degrado, con alcuni pit stop anticipati grazie a una neutralizzazione nelle fasi iniziali della corsa.

Le finestre di sosta sono state differenti per ogni pilota, generando distacchi variabili che hanno favorito i sorpassi, soprattutto nei settori più tortuosi del tracciato. Solo due piloti hanno concluso la gara con una sola sosta, mentre la Hard è stata utilizzata per pochi e brevissimi stint, senza mai diventare una reale alternativa strategica.

I numeri della gara sul circuito di Interlagos

Sono 42 i Gran Premi disputati finora sul circuito di Interlagos. 37 edizioni, dal 1973 al 2019, si sono svolte con la denominazione di Gran Premio del Brasile, prima del cambio in Gran Premio di San Paolo dal 2021, mantenuto nelle ultime cinque edizioni. Il pilota più vincente sulla pista brasiliana è Michael Schumacher con quattro vittorie, seguito da Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen, tutti a tre successi. Tra le scuderie, Ferrari e McLaren guidano con nove vittorie ciascuna.

Quali mescole da asciutto ha selezionato Pirelli per il GP di San Paolo rispetto al 2025?
Pirelli ha scelto di portare a Interlagos una terna di mescole più morbida rispetto alla stagione precedente: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Questa selezione punta a garantire maggiore prestazione e a complicare le opzioni strategiche a disposizione dei team.
Quali modifiche ha subito l’asfalto del circuito di Interlagos prima del weekend di gara?
Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di riasfaltatura in due tratti specifici della pista: tra le curve 3 e 5 e tra le curve 8 e 9. I team dovranno valutare durante le prove libere l’impatto della nuova superficie sui livelli di aderenza, Usura e degrado.
Come ha influenzato il degrado degli pneumatici le strategie nella gara del 2025?
Nel 2025 il marcato degrado delle mescole più veloci ha reso vincente la strategia a due soste. La mescola Hard C2 si era rivelata poco competitiva a causa dello scivolamento, spingendo la maggior parte delle squadre a gareggiare quasi esclusivamente con pneumatici Medium e Soft.
Quali fattori ambientali e di tracciato rendono incerta la gestione delle gomme in Brasile?
Il layout di San Paolo impone carichi laterali medi e favorisce i sorpassi, ma a incidere sono soprattutto la meteo variabile e l’elevata probabilità di pioggia. La potenziale necessità di utilizzare gomme Intermedie o Full Wet richiede continui adattamenti tattici da parte del muretto box.
Quali sono i principali record storici legati al Gran Premio sul tracciato di Interlagos?
Nelle 42 edizioni disputate a Interlagos, Michael Schumacher si conferma il pilota con più vittorie (4), seguito da Vettel, Hamilton e Verstappen a quota 3. Tra i costruttori guidano l’albo d’oro Ferrari e McLaren, appaiate a nove successi ciascuna sulla pista brasiliana.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio del Brasile

Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033750 13901https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261102005612 5947https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032216 2654https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033556 4689https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032551 12141https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033228 27592https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033947 29518https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031034249 29997https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031031649 22530