Formula 1 | Pirelli, gomme più morbide in Brasile rispetto al 2025

L’ultima tappa della lunga trasferta americana di Formula 1 è il Gran Premio di San Paolo, in programma sul celebre circuito José Carlos Pace di Interlagos, tra curve iconiche e rettilinei impegnativi. La Pirelli, per questa importante gara brasiliana, ha scelto come pneumatici la terna C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft, offrendo una selezione più morbida e performante rispetto a quella dello scorso anno, quando il fine settimana presentava anche il formato Sprint, rendendo le strategie certamente più complesse per i team.

Riasfaltatura in due tratti del circuito

Il circuito brasiliano si presenta con alcune novità rispetto alla stagione passata. Lavori di riasfaltatura sono stati effettuati nel corso dell’anno tra le curve 3 e 5 e tra le curve 8 e 9. Queste nuove porzioni di pista potrebbero influenzare l’aderenza e l’evoluzione del tracciato durante il weekend, con potenziali ripercussioni sul comportamento delle gomme sulla lunga distanza. Le tre sessioni di prove libere saranno cruciali per valutare l’impatto della nuova superficie su degrado e usura.

Il degrado nel 2025 e le caratteristiche del tracciato di Interlagos

A dodici mesi dall’ultima edizione, la gestione degli pneumatici torna protagonista a Interlagos. Nel 2025 il degrado aveva condizionato in modo evidente le strategie di gara: il graining, meno severo del previsto, aveva comunque imposto cautela, soprattutto con la mescola C2 allora utilizzata come Hard, che tendeva a scivolare e richiedeva attenzione nella fase di riscaldamento.

Le C3 e C4, più veloci ma delicate, avevano mostrato un’usura marcata, pur permettendo stint competitivi a chi sapeva amministrarle al meglio. La soluzione vincente era risultata la doppia sosta, capace di garantire ritmo costante e ridurre i rischi nel finale di corsa.

Il tracciato di San Paolo, con i suoi rettilinei alternati a curve veloci, impone carichi laterali medi e un bilanciamento uniforme tra gli assi. La configurazione consente approcci strategici diversificati e favorisce i sorpassi, lasciando margini di adattamento in base al traffico, alle condizioni meteo e ad eventuali Safety Car.

Anche quest’anno il controllo del degrado sarà cruciale. Trovare l’equilibrio tra velocità pura e costanza sui lunghi stint, monitorando temperature e evoluzione dell’asfalto, resterà la chiave per massimizzare la prestazione complessiva nel weekend brasiliano.

La gara del 2025 e le possibilità di pioggia

Per la collocazione in calendario, a Interlagos si corre spesso con pioggia e significative variazioni di temperatura, le quali rendono la gestione delle gomme e delle strategie estremamente complessa. Anche quest’anno in Brasile potrebbero essere necessarie le mescole Intermedie e Full Wet, con continui adattamenti alle condizioni mutevoli della pista.

Nel 2025 Medium e Soft sono state le mescole preferite al Gran Premio di San Paolo, dove si era vista un’ampia varietà di strategie di gara. La più comune è stata quella a due soste, scelta dalla maggioranza delle squadre per il livello di degrado, con alcuni pit stop anticipati grazie a una neutralizzazione nelle fasi iniziali della corsa.

Le finestre di sosta sono state differenti per ogni pilota, generando distacchi variabili che hanno favorito i sorpassi, soprattutto nei settori più tortuosi del tracciato. Solo due piloti hanno concluso la gara con una sola sosta, mentre la Hard è stata utilizzata per pochi e brevissimi stint, senza mai diventare una reale alternativa strategica.

I numeri della gara sul circuito di Interlagos

Sono 42 i Gran Premi disputati finora sul circuito di Interlagos. 37 edizioni, dal 1973 al 2019, si sono svolte con la denominazione di Gran Premio del Brasile, prima del cambio in Gran Premio di San Paolo dal 2021, mantenuto nelle ultime cinque edizioni. Il pilota più vincente sulla pista brasiliana è Michael Schumacher con quattro vittorie, seguito da Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen, tutti a tre successi. Tra le scuderie, Ferrari e McLaren guidano con nove vittorie ciascuna.