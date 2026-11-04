F1 | Lawson, futuro sempre più in bilico

Il futuro di Liam Lawson in Formula 1 torna a essere un punto interrogativo. Le ultime dichiarazioni di Peter Bayer, CEO di Racing Bulls, non sembrano infatti offrire particolari rassicurazioni al pilota neozelandese, il cui sedile per la stagione 2027 potrebbe essere tutt’altro che al sicuro. A rendere ancora più delicata la situazione sono le parole pronunciate dallo stesso Lawson dopo il Gran Premio del Messico, accompagnate da un atteggiamento che ha alimentato ulteriori indiscrezioni.

Intervistato dall’emittente austriaca ORF, Bayer ha evitato di sbilanciarsi sulla permanenza del neozelandese, preferendo sottolineare la filosofia del team di Faenza e il suo ruolo all’interno del programma giovani della Red Bull. Un passaggio che assume particolare rilevanza soprattutto alla luce dell’ottima impressione lasciata da Nikola Tsolov durante la prima sessione di prove libere in Messico.

Bayer elogia Tsolov e ricorda la missione di Racing Bulls

Il dirigente austriaco ha speso parole molto positive per il giovane pilota bulgaro, protagonista della sua prima esperienza al volante della monoposto durante il venerdì del weekend messicano.

“A dire il vero, Nikola ha fatto un lavoro brillante venerdì. Era la sua prima volta in macchina e si è integrato perfettamente nel team”, ha dichiarato Bayer.

Quando gli è stato chiesto se Lawson avesse fatto abbastanza per meritare la conferma, il CEO di Racing Bulls ha risposto in maniera apparentemente rassicurante: “Assolutamente. Questa è l’opinione generale nel paddock”.

Una frase che, tuttavia, non ha rappresentato una vera e propria garanzia. Bayer ha infatti immediatamente riportato l’attenzione sulla natura della squadra e sulla necessità di continuare a investire sui giovani talenti.

“Allo stesso tempo, il nostro ruolo come principale team di sviluppo dei talenti in Formula 1 è quello di far crescere costantemente nuovi piloti. In totale abbiamo portato 22 piloti in Formula 1, compresi personaggi come Sebastian Vettel, Verstappen e altri”.

Un messaggio piuttosto chiaro: Racing Bulls continuerà a guardare al proprio vivaio e a valutare le opportunità offerte dai giovani della galassia Red Bull. Per quanto riguarda la decisione definitiva sul futuro di Lawson, Bayer ha precisato che la responsabilità spetta al team principal Alan Permane, aggiungendo che l’argomento è già stato affrontato internamente.

Lawson preoccupato per il futuro: “Non lo so”

A rendere ancora più delicato il quadro sono state le dichiarazioni dello stesso Lawson al termine del Gran Premio del Messico. Il neozelandese ha vissuto un fine settimana complicato, segnato anche dal controverso episodio con Max Verstappen, e non ha nascosto la propria delusione.

“È stato un weekend molto difficile, a dire il vero. Quello che è successo venerdì non è stato l’ideale. Ho già detto che imparerò da questa esperienza. Non avevo intenzione che avesse un impatto così grande”, ha spiegato a Viaplay.

La risposta più significativa è però arrivata quando gli è stato chiesto quando si aspettasse di ricevere aggiornamenti sul proprio futuro. Dopo una pausa, Lawson ha risposto semplicemente: “Non lo so”.

Dichiarazioni che hanno alimentato le speculazioni. Anche Ho-Pin Tung, analista di Viaplay ed ex collaudatore di Formula 1, ha notato un atteggiamento particolare nel pilota, trovando una somiglianza con quanto accaduto prima della sua retrocessione dalla Red Bull nella passata stagione.

“La stessa espressione facciale che avevo visto allora, l’ho vista di nuovo. Potrebbe benissimo essere che sappia già qualcosa in più”, ha osservato Tung.

Per il momento non ci sono conferme su una possibile decisione di Racing Bulls, ma il mancato sostegno esplicito da parte di Bayer e le parole di Lawson lasciano aperti diversi interrogativi. La squadra di Faenza dovrà definire la propria formazione per il 2027 e la crescita dei giovani del programma Red Bull potrebbe rimettere in discussione le gerarchie. Per Lawson, dunque, la conferma è tutt’altro che scontata.

Liam Lawson resterà in Racing Bulls nel 2027?

Al momento non ci sono conferme sulla permanenza di Liam Lawson in Racing Bulls per il 2027. Il CEO Peter Bayer ha evitato di garantire il posto al neozelandese, sottolineando che la squadra deve continuare a sviluppare nuovi talenti. La decisione definitiva spetterà al team principal Alan Permane.

Cosa ha detto Peter Bayer sul futuro di Liam Lawson?

Peter Bayer ha dichiarato che, secondo l’opinione generale nel paddock, Lawson ha fatto abbastanza per meritare il sedile. Tuttavia, ha ricordato che Racing Bulls ha come missione principale quella di sviluppare nuovi piloti, senza offrire una garanzia sulla formazione del 2027.

Chi è Nikola Tsolov e perché è stato elogiato da Bayer?

Nikola Tsolov è un giovane pilota che ha avuto la possibilità di guidare la monoposto Racing Bulls durante le prove libere del venerdì in Messico. Bayer ha giudicato brillantemente la sua prestazione, sottolineando anche la sua capacità di integrarsi rapidamente nella squadra.

Cosa ha detto Liam Lawson dopo il GP del Messico?

Lawson ha definito molto difficile il proprio weekend in Messico, riconoscendo che quanto accaduto venerdì non è stato ideale. Interrogato sulle tempistiche di un eventuale aggiornamento sul suo futuro, il neozelandese ha risposto di non saperlo.

Chi deciderà il futuro di Lawson in Racing Bulls?

La decisione definitiva sulla formazione di Racing Bulls spetterà al team principal Alan Permane. Peter Bayer ha confermato che la questione è già stata brevemente discussa, ma non ha comunicato alcuna decisione ufficiale.

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