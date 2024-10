ROC | Torna la Race of Champions con la prima e storica edizione in Australia

ROC – Dopo un anno di pausa, la Race of Champions (RoC) tornerà nel 2025 con un debutto storico in Australia, previsto per il 7 e l’8 marzo a Sydney. Sarà la prima volta che l’evento si terrà nell’emisfero australe, precisamente in uno dei luoghi più iconici della città, l’Accor Stadium, costruito per le Olimpiadi estive del 2000. Il ritorno della RoC segna anche la reintroduzione del formato in stadio, che offrirà uno spettacolo completamente diverso rispetto all’edizione 2023, svoltasi a Piteå, in Svezia, tra neve e ghiaccio.

A differenza delle rigide condizioni invernali svedesi, la calda estate australiana sarà il palcoscenico della competizione a Sydney, creando un’atmosfera completamente diversa per gli appassionati di motorsport. L’Australia si prepara dunque a ospitare un evento di grande richiamo, pronto a catturare l’attenzione di milioni di spettatori.

I numeri della Race of Champions

Storicamente, la Germania detiene il record per la Coppa delle Nazioni con otto vittorie, sei delle quali consecutive dal 2007 al 2012, grazie alla leggendaria coppia formata da Sebastian Vettel e Michael Schumacher. Per l’edizione del 2025, si specula che Vettel possa tornare in pista, probabilmente in squadra con Mick Schumacher, dato il rinnovato interesse del quattro volte campione del mondo per il motorsport, alimentato dai recenti test con la Porsche 963 nel WEC. L’evento si colloca strategicamente nel calendario, a una sola settimana dall’inizio della stagione di Formula 1, con il Gran Premio d’Australia a Melbourne, distante circa 800 chilometri da Sydney.

Gli attesi protagonisti

Questa vicinanza potrebbe favorire la partecipazione di alcune delle stelle attuali della F1, come il talento locale Oscar Piastri, guidato dall’ex campione Mark Webber. Tra i partecipanti già confermati spicca Jamie Whincup, leggenda delle V8 Supercars, che ha espresso grande entusiasmo per l’occasione: “Sono davvero felice di far parte della squadra di piloti della RoC nel 2025. Sarà speciale correre a Sydney. Darò il massimo per i fan australiani.”