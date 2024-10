Formula 1 | Verstappen elogia la crescita di Piastri

Formula 1 Verstappen Piastri – Max Verstappen ha evidenziato l’importanza di migliorare le prestazioni della Red Bull nel campionato costruttori, elogiando contemporaneamente la rapida crescita di Oscar Piastri. In coppia con Lando Norris, Piastri costituisce una delle combinazioni più competitive sulla griglia di partenza, un’idea condivisa anche dal CEO di McLaren Racing, Zak Brown. Helmut Marko di Red Bull ha persino fatto riferimento alla solidità della coppia McLaren, lanciando allo stesso tempo una critica implicita a Sergio Perez.

Verstappen non ha dichiarato esplicitamente che McLaren possieda la miglior coppia di piloti, ma ha ammesso che si tratta di un “team molto forte”. Ha sottolineato in particolare il rendimento di Piastri, considerando che si trova soltanto alla sua seconda stagione in Formula 1. “Oscar sta facendo un ottimo lavoro. Essere al secondo anno significa avere ancora tanto da imparare in questa categoria… e lui sta dimostrando un livello davvero impressionante ultimamente. Sta portando punti preziosi alla squadra, e in questo momento sono davvero forti come team”.

Verstappen e la crescita di Piastri con la McLaren

Dopo la sua prima vittoria in un Gran Premio, ottenuta in Ungheria, l’australiano è salito sul podio in tutte le gare tranne una, quella dei Paesi Bassi, dove un errore strategico lo ha penalizzato. Dal Gran Premio di Spagna a giugno, non è mai sceso sotto il quarto posto, un periodo in cui anche Verstappen ha incontrato alcune difficoltà nel dominare. Con McLaren in vantaggio di 41 punti sulla Red Bull nel campionato costruttori, Verstappen ha sottolineato la necessità di apportare miglioramenti alla RB20 nelle ultime gare della stagione. “Dobbiamo fare meglio e rendere l’auto più veloce… ma sicuramente, Oscar sta vivendo un momento eccezionale,” ha concluso il campione del mondo.

La rivalità tra Red Bull e McLaren sembra destinata a intensificarsi nelle ultime fasi del campionato, con Piastri che sta rapidamente diventando uno degli elementi di punta del team britannico.