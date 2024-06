Mercedes | GP Canada, Hamilton soddisfatto: “Volevo scendere sempre in pista!”

Settima posizione a fine prove libere per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è soddisfatto del comportamento della sua Mercedes, e nonostante le condizioni meteo variabili e poco indicative, ha completato 27 giri nella seconda sessione di ieri. Il britannico ha avuto tanta fiducia della sua W15, e crede che girare nonostante l’alternanza tra asciutto e bagnato aiuti e non poco su una pista come quella di Montreal. E insomma, forse c’è da fidarsi di chi ha vinto per sette volte su questo tracciato.

“Volevo scendere sempre in pista – ha detto Hamilton. Non vedevo l’ora di uscire dai box, indipendentemente dalle condizioni, e mi ha fatto piacere massimizzare il tempo a disposizione, è quello che serve su un tracciato come questo, devi costruire il tuo ritmo giro dopo giro, e poi dovevamo anche capire le condizioni variabili e il nuovo asfalto. La macchina è andata forte in ogni momento, e non sono riuscito a completare il mio giro più veloce. Qui andiamo bene, quindi mi sono davvero divertito. Recentemente il sabato è stato più impegnativo per noi, ma sono fiducioso in vista di domani, la macchina reagisce ai miei comandi, quindi nel complesso la giornata è stata davvero buona”.