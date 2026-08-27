Formula 1 | Franco Colapinto ha rinnovato con l’Alpine

Alpine Formula One Team ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Franco Colapinto per il mondiale di Formula 1 2027. Il pilota argentino gareggerà insieme al compagno di squadra Pierre Gasly, confermando la stessa formazione di piloti per la terza stagione consecutiva. L’intesa tra i due piloti all’interno del team è iniziata durante la stagione 2025, quando Colapinto ha debuttato al fianco di Gasly in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

L’accordo estende la presenza dell’argentino nella squadra di Enstone per un’ulteriore annata, affiancandolo a Gasly che aveva già siglato l’estensione del proprio contratto nella stagione precedente.

I risultati di Colapinto e la posizione di Alpine nel campionato 2026

Nel corso della prima metà del campionato 2026, Franco Colapinto ha ottenuto 19 punti nella classifica piloti, piazzandosi in zona punti in sei dei dodici Gran Premi disputati finora. La stagione dell’argentino è iniziata con un decimo posto nel Gran Premio di Cina, seguito dal settimo posto ottenuto nel mese di maggio sul circuito di Miami. Due settimane più tardi, a Montréal, Colapinto ha raggiunto il sesto posto nel Gran Premio del Canada, che rappresenta il miglior risultato della sua carriera in Formula 1.

Colapinto ha 23 anni e conta finora 38 partenze nei Gran Premi di Formula 1. Il suo compagno di squadra Pierre Gasly è uno dei piloti con maggiore esperienza sulla griglia di partenza della categoria. Le prestazioni di entrambi i piloti e gli interventi effettuati sul telaio e sulla Power Unit hanno portato la scuderia Alpine al sesto posto nella classifica del Campionato Costruttori 2026. La squadra ha ottenuto il piazzamento a punti con entrambe le vetture in quattro appuntamenti: in Cina, in Canada, in Spagna sul circuito di Barcellona e in Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone.

Rinnovo Colapinto-Alpine: le dichiarazioni di Flavio Briatore

Flavio Briatore ha motivato la decisione di confermare la formazione dei piloti per la stagione 2027, concentrandosi sulla necessità di focalizzare il lavoro della squadra sullo sviluppo della vettura: “Siamo molto felici di confermare la nostra formazione piloti per il 2027 con Franco che rimane come pilota titolare al fianco di Pierre. Per me avere stabilità è molto importante. Ora siamo a posto dal punto di vista dei piloti e ho detto più volte che, sebbene questo sia un elemento importante, la cosa più significativa che dobbiamo fare bene è progettare e costruire una macchina veloce, che rimane assolutamente la nostra priorità numero uno”.

“Quest’anno abbiamo visto Franco crescere e diventare un ottimo pilota. I suoi risultati a Miami e Montréal in particolare hanno confermato quello che già sapevo: Franco merita di stare in Formula 1 e merita di stare in questa squadra. Mi aspetto che sia Franco sia Pierre continuino a fare un lavoro eccellente in pista e che l’intera squadra spinga senza sosta fino a quando non saremo in grado di lottare e vincere nelle prime posizioni”.

Le dichiarazioni di Franco Colapinto dopo il rinnovo con Alpine

Franco Colapinto ha commentato l’ufficializzazione del rinnovo di contratto per il 2027, riassumendo il lavoro svolto con il team e gli obiettivi della squadra: “Sono molto contento di rimanere in questa squadra nel 2027. Mi sento molto bene qui ed è ancora meglio aver fatto progressi significativi quest’anno rispetto alla stagione scorsa. Abbiamo ancora molti traguardi da raggiungere e so che la squadra sta lavorando duro per trovare prestazioni e rendere la macchina sempre migliore. I nostri obiettivi a lungo termine sono chiari, ossia gareggiare e vincere, e sono grato alla squadra, a Flavio e a Steve per la fiducia che hanno riposto in me come pilota per il futuro. Non vedo l’ora di vedere come si evolverà la situazione e di concentrarmi prima di tutto sul mio lavoro in pista”.

I dettagli sul Gran Premio di Monza e gli aggiornamenti della vettura

L’annuncio della riconferma di Colapinto arriva a distanza di circa dodici mesi dall’ufficializzazione dell’impegno a lungo termine di Pierre Gasly con Alpine, reso noto prima del Gran Premio d’Italia dell’anno precedente.

Il rinnovo di Colapinto giunge mentre la squadra completa la preparazione per la gara della settimana prossima all’Autodromo Nazionale di Monza. Per il Gran Premio d’Italia, Alpine metterà a disposizione di Colapinto la versione aggiornata della A526. Il pilota argentino gareggerà sulla pista italiana disponendo dei nuovi aggiornamenti tecnici e con l’accordo contrattuale già formalizzato per il 2027.