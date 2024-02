Mercedes | Presentazione W15 in LIVE STREAMING [VIDEO]

Diretta Presentazione Mercedes W15

Amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il live streaming di Sky Sport F1 (che potrete seguire in questa pagina) per la presentazione della Mercedes W15 con la quale gareggeranno George Russell ed il sette volte iridato Lewis Hamilton, al suo ultimo anno con la scuderia di Brackley. Dal prossimo anno Hamilton sarà un pilota Ferrari ma il britannico vuole chiudere al meglio la lunga carriera in Mercedes durata ben 11 anni. La prossima settimana, dal 21 al 23 febbraio sulla pista del Bahrain si disputerà la tre giorni di test ufficiali che anticiperanno l’inizio della stagione ormai alle porte. Il prossimo 2 marzo infatti si disputerà il primo Gran Premio della stagione in Bahrain, eccezionalmente di sabato, in osservanza al ramadan.