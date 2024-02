Formula 1 | McLaren, MCL38 nata per dare continuità dopo un ottimo 2023

La McLaren ha come obiettivo quello di dare continuità a una seconda parte di 2023 molto importante, nella quale ha di fatto scalato la classifica costruttori dal fondo fino alla quarta posizione, conquistando in totale 302 punti e nove podi tra Norris e Piastri, senza contare i piazzamenti in top tre nelle Sprint Race. Adesso, con la MCL38, lo storico team di Woking deve necessariamente fare quello step in grado di far competere i due giovani piloti nelle primissime posizioni dello schieramento sin da subito, per poi stare al passo con gli aggiornamenti nel corso della stagione.

Andrea Stella: “Dobbiamo essere realisti”

Andrea Stella (53 anni il 22 febbraio), è alla sua seconda stagione come team principal della McLaren

“La squadra è contenta di presentare oggi la MCL38 e di vederla in pista per la prima volta – ha dichiarato Andrea Stella, team principal della McLaren. Con l’inizio della nuova stagione, cercheremo di sfruttare lo slancio positivo del 2023. Tuttavia siamo realisti, consapevoli che ogni squadra avrà fatto progressi e trovato competitività per le proprie vetture del 2024. Abbiamo tutto in regola dal punto di vista delle infrastrutture, delle persone e della cultura, quindi continueremo a basarci sul lavoro svolto per gareggiare nelle primissime posizioni. Prima di scendere in pista per le sessioni ufficiali abbiamo molto lavoro da fare, incluso mettere alla prova la MCL38 durante i test pre-stagionali in Bahrain. La squadra ha svolto un buon lavoro durante l’inverno e siamo fiduciosi di poter partire con il piede giusto, ma sappiamo di avere compiti importanti a portata di mano prima dell’inizio del campionato. Ci sono numerose innovazioni sulla monoposto, ma bisogna ancora lavorare su alcune aree specifiche”.