Mercedes | Hamilton accetta la quarta fila a Suzuka

Le tante difficoltà previste dalla Mercedes a Suzuka si sono palesate nel corso delle qualifiche di oggi. Lewis Hamilton è stato il migliore del team anglo/tedesco, conquistando la settima posizione, proprio davanti al compagno di squadra. La W14 soffre e non poco nel primo settore, un po’ come la Ferrari, ma in modo più accentuato. Il tratto dello Snake è indigesto alla monoposto di Brackley, ma anche nel resto del giro il gap specialmente con la Rossa è piuttosto elevato, e nella lotta per il secondo posto costruttori, la tappa giapponese potrebbe dare un ulteriore slancio a Leclerc e Sainz.

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante la notte e le modifiche si sono rivelate positive già dalla terza sessione di libere – ha ammesso Hamilton. In generale, la vettura è stata piacevole da guidare oggi, ed è un sollievo vista la brutta giornata di ieri. Nel corso della stagione, c’è sempre stato almeno un giorno negativo in ogni weekend di gara, e ieri è stato proprio così. In qualifica ho dato il massimo, sentendomi anche più a mio agio sulla monoposto. Il primo settore però ha fatto la differenza sostanziale: ci mancano circa sette decimi, e questo è dovuto alla mancanza di grip al posteriore. Ero contento dei miei giri, anche con gomma usata, e una pista difficile come questa è incredibile da affrontarla anche con una macchina un po’ complicata da guidare. Il mio ultimo giro è stato divertente, ma chi sta davanti a noi è troppo veloce rispetto a quello che possiamo offrire. Speriamo di fare una buona gara domani”.

5/5 - (1 vote)