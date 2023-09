Mercedes | Avanti tutta con gli aggiornamenti fino a fine stagione

Nelle ultime gare la Mercedes sembra aver perso un po’ di competitività nei confronti della Ferrari. La squadra anglo/tedesca infatti si è vista ridurre e non poco il distacco per quanto riguarda il secondo posto nel campionato costruttori, adesso sceso a soli 20 punti. La W14 ha fatto un passo in avanti dopo il mega aggiornamento di Monte Carlo, ma ultimamente la SF-23 sembra essere “rinata” anche in circuiti che in teoria avrebbero dovuto sfavorirla, come Singapore e Suzuka, e per questo motivo a Brackley si spinge più che mai con gli aggiornamenti, che ovviamente serviranno anche per comprendere al meglio la base della vettura della prossima stagione.

“Dobbiamo sfruttare l’inverno per apportare gli sviluppi più importanti alla W15 – ha detto Rosie Wait, responsabile delle strategie di gara della Mercedes. Ci sono tante cose che possiamo fare con la vettura di adesso così da renderla più veloce, e al contempo ci aiuterà a capire meglio come lavorare su quella dell’anno prossimo. Quindi le nuove parti che portiamo in pista faranno entrambe le cose e si spera aggiungano prestazioni rendendo l’auto attuale più veloce, ma sono mirate alle aree nelle quali dobbiamo approfondire la nostra comprensione. Quello che impareremo quest’anno andrà nello sviluppo della monoposto 2024. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che siamo in una battaglia serrata con la Ferrari per la seconda posizione, è importante per tutti noi, quindi ci sono degli aggiornamenti in cantiere e continueremo a portarli fino a fine stagione”.