Formula 1 | Aston Martin pensa già al 2026: motore Honda e cambio fatto in casa

L’Aston Martin è in piena lotta per il quarto posto nel mondiale costruttori. Dopo un avvio shock, in senso positivo, la squadra britannica si è persa per strada ed è stata rimontata da Ferrari e Mercedes, mentre adesso è tallonata dalla McLaren, la quale sta risalendo di gran carriera. Il team di Silverstone si sta comunque già proiettando in chiave 2026, quando avrà la fornitura dei motori Honda, e questo fa sì che il design della vettura possa essere più “esclusivo” rispetto a quanto stiamo vedendo adesso, visto che la fornitura della Mercedes condiziona e non poco il modo di costruire la monoposto dalla zona cofano fino al posteriore.

“Dall’introduzione dell’ibrido nel 2014 solo i team ufficiali hanno vinto campionati del mondo – ha detto Luca Furbatto, direttore tecnico dell’Aston Martin. Siamo molto contenti della Mercedes, anche se in termini di costruzione delle vetture siamo un po’ condizionati dalle dimensioni della power unit, del cambio e del posteriore, quindi bisogna adattare il design della nostra monoposto a quello che ci forniscono. Entro il 2026, con l’arrivo di Honda e il nostro cambio, avremo il controllo del nostro destino, è il modo giusto per fare il prossimo passo verso la vittoria. Abbiamo iniziato i primi incontri faccia a faccia con i giapponesi subito dopo l’annuncio e ci aggiorniamo regolarmente a vicenda. Per loro è ancora presto, ma il motore 2026 si sta sviluppando rapidamente, ci scambiamo idee e la risposta è positiva”.

“Mancano ancora tre stagioni, vogliamo fare bene nel 2024 e 2025 e nelle restanti gare di questo campionato così da migliorare la nostra posizione in campionato. Credo che il 2026 sarà molto emozionante, ma sarebbe un errore tralasciare le altre annate. questi obiettivi non si escludono a vicenda: dobbiamo migliorare come organizzazione in tanti ambiti diversi e l’apprendimento che avremo nelle prossime due stagioni sarà di vitale importanza per essere pronti nel 2026”.

5/5 - (1 vote)