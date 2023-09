Formula 1 | McLaren al lavoro per puntellare il contratto di Norris

Formula 1 McLaren rinnovo Norris – Durante l’ultimo fine settimana di Suzuka, Andrea Stella ha parlato del possibile rinnovo di Lando Norris con la McLaren, rivelando come le parti stiano discutendo per trovare un punto d’incontro non solo sul piano economico, ma anche sugli obiettivi da inseguire per il futuro.

Da quando la McLaren è riuscita a perfezionare il pacchetto MCL60, l’inglese è riuscito stabilmente a battagliare per le posizioni di vertice dello schieramento, garantendosi quattro podi (Silverstone, Budapest, Marina Bay e Suzuka) e tante performance in linea con il suo talento. Una pedina importante e apprezzata all’interno della compagine britannica che il Team Principal vuole consolidare per il medio e lungo periodo.

Norris, ricordiamo, ha rinnovato il contratto con la McLaren fino al 2025 già l’anno scorso, ma con la squadra – insieme ad un corposo adeguamento – starebbe valutando di proseguire questo rapporto fino al 2026, allineandosi di fatto alla scadenza del recente accordo firmato dal suo compagno di scuderia Oscar Piastri.

“Stiamo avendo diverse discussioni con Lando”, ha affermato il Team Principal. “Parliamo di dialoghi positivi e per questo siamo felice di come stanno procedendo le cose. C’è fiducia all’interno della squadra e cerchiamo di fare i fatti. C’è ovviamente dell’affetto tra la squadra e Lando, ma in una trattativa di questo tipo servono chiaramente dei riscontri tangibili. Bisogna sapere che tipo di basi gettare per il futuro, sia per noi che per lui. E’ quello che stiamo facendo per offrire in pista le migliori performance possibili”.