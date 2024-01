Alain Prost elogia Verstappen per la schiettezza caratteriale

Max Verstappen, quanto la F1 è arrivata a Las Vegas promuovendosi e promuovendo lo “show del secolo”, ebbe l’ardire di andare davanti ai microfoni e dichiarare che a lui tutto il circo intorno non piaceva, che correre era l’unica cosa che gli interessava e che si sentiva un clown a fare certi teatrini. Parole che, proferite dal dominatore del momento, misero in leggero imbarazzo Liberty Media.

Il fuoriclasse della Red Bull, però, è così. Senza peli sulla lingua, strafottente quanto basta, concentrato esclusivamente sulla pista, schietto e diretto, poco personaggio,molto “racer”. L’approccio del tre volte campione del mondo ha guadagnato gli elogi di Alain Prost, il Professore, leggenda della categoria. Il quattro volte iridato ha dichiarato di apprezzare il fatto che Max sia un pilota spontaneo, non costruito, sincero e poco politicizzato.

“Verstappen mi piace molto perché è diverso dagli altri per come la pensa e per come parla – le parole di Prost riportate da GPFans.com -. Anche a Las Vegas era concentrato esclusivamente sulla pista e sulla vittoria. Alle persone può piacere oppure no, ma bisogna riconoscere che ha un approccio diverso. Per me è positivo avere un pilota come lui, mi ha fatto molto piacere anche sentire le sue idee sulle gare sprint. Dice quello che pensa e non se ne importa della politica. Mi piace”.