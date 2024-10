F1 | Marko approva la promozione di Antonelli in Mercedes: “I giovani meritano opportunità”

F1 Marko Antonelli – Come di consueto, chiaro e diretto nelle sue valutazioni, Helmut Marko ha espresso il suo sostegno alla promozione di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes, sottolineando come oggi le squadre debbano riporre fiducia nei propri giovani, indipendentemente dall’esperienza maturata non solo in Formula 1, ma anche nelle categorie minori.

È un principio che la Red Bull ha spesso adottato, con i suoi pro e contro, poiché i giovani talenti possono avere tempi di adattamento più lenti in un contesto complesso come quello della Formula 1. Marko, ricordiamo, ha puntato dritto su Liam Lawson in sostituzione di Daniel Ricciardo e non è escluso che il neozelandese possa approdare in Red Bull già nel 2025, lasciandosi così spazio a Isack Hadjar per il secondo sedile in RB.

Marko e la scelta della Mercedes di puntare su Antonelli

“Gli ultimi debutti in Formula 1 dimostrano chiaramente che i giovani talenti meritano una chance. Non è necessario accumulare tre o quattro anni di esperienza in un team minore per puntare a una scuderia di prestigio. La Mercedes ha preso una decisione simile a quella che abbiamo adottato noi diverse volte in passato con Andrea Kimi Antonelli.”