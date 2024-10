Norris in pista a Silverstone con una McLaren fatta totalmente in mattoncini Lego [VIDEO]

McLaren Norris Lego – Lando Norris è sceso in pista a Silverstone con una McLaren davvero unica: una P1 interamente costruita con i mattoncini Lego. Questa straordinaria vettura è composta da ben 340.000 pezzi e, a differenza delle classiche auto da corsa, non contiene alcuna fibra di carbonio.

Il pilota della scuderia di Woking ha persino completato un giro sul leggendario circuito britannico, dimostrando che l’auto è sorprendentemente manovrabile. “Si guida abbastanza bene”, ha commentato Norris, esprimendo il suo stupore per le prestazioni di questa McLaren davvero speciale. Un’incredibile fusione tra gioco e alta tecnologia!

L’inglese, ricordiamo, è in piena lotta per il campionato e scenderà in pista ad Austin, prova del prossimo Gran Premio degli Statui Uniti, per accorciare il distacco di 52 punti che lo separa dalla vetta della graduatoria occupata da Max Verstappen. Appuntamento tra due settimane per la prova al Circuit of the Americas.