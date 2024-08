F1 | Genè non ha dubbi: “Sainz è un potenziale campione del mondo”

F1 Genè Sainz – Intervistato da Marca, Marc Gené ha speso parole d’elogio nei confronti di Carlos Sainz, evidenziando come lo spagnolo vada considerato allo stesso livello di Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc. Secondo il talent di Sky Sport F1 HD, l’iberico è riuscito ad alzare il proprio livello di guida nelle ultime tre/quattro stagioni, rivelandosi un pilota non solo veloce, ma anche concreto e poco incline agli errori.

Qualità importanti che gli hanno permesso di ottenere lo status di “top driver” all’interno dello schieramento di partenza. Dopo la separazione con Ferrari, ricordiamo, Sainz ha recentemente ufficializzato il proprio approdo in Williams dal 2025: lavorerà a stretto contatto con James Vowles (T.P.) e Alexander Albon. Una coppia di spessore che avrà il compito di guidare la scuderia inglese verso le posizioni di vertice della classifica.

Genè premia Sainz

“Carlos ha il potenziale per diventare campione del mondo, poiché si è misurato con i migliori piloti. Nel suo team ha avuto come riferimento Max, poi Lando e Charles, e si è sempre dimostrato al loro livello. Credo che nessuno possa mettere in dubbio questo. Sainz avrà un compagno di squadra estremamente veloce ed è anche una persona eccezionale con cui è piacevole lavorare.”