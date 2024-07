GP Belgio | McLaren, Norris in seconda fila a Spa: “Voglio vincere, spero non piova”

Un pizzico di delusione per Lando Norris al termine delle qualifiche di Spa-Francorchamps. Il pilota della McLaren si è classificato quinto, ma domani partirà quarto per via della penalità in griglia inflitta a Verstappen causa cambio motore endotermico all’inizio del weekend. Sembra che la MCL38 non si sia adattata al meglio alle condizioni bagnate delle qualifiche di oggi, per questo l’inglese fa la danza dell’asciutto per domani, e visto il ritmo dimostrato ieri nelle libere, può certamente pensare alla vittoria pur partendo alle spalle di Leclerc, Perez e Hamilton.

“Non mi aspettavo nulla di più sotto la pioggia – ha detto Norris. Non so perché, ma siamo comunque vicini con Ferrari e Mercedes, si parla di un paio di decimi, ma non ho fatto il giro perfetto al contrario di chi mi è stato davanti. La Red Bull ha sei decimi di vantaggio, avevano più grip tant’è che Perez è terzo, quindi con molta più fiducia. A noi manca qualcosa, speriamo che le cose girino per il meglio domani. Se la pista sarà asciutta, posso essere ottimista, mentre non si può fare lo stesso discorso se dovesse piovere. Vincere? L’obiettivo è quello”.