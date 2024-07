F1 | GP Belgio, per Verstappen un grande sabato dal sapore amaro

Lo si può definire senza problemi un fuori concorso, un fuori categoria, per la prestazione fornita quest’oggi nelle qualifiche di Spa dove su asfalto reso viscido dalla pioggia non ha avuto concorrenza come dimostrano i quasi sei decimi di stacco dal primo degli inseguitori (Charles Leclerc).

Ma la penalità che lo colpito, e che lo vedrà partire dalla undicesima posizione per aver montato il quinto ICE in stagione sulla sua Red Bull, ha di fatto cambiato lo scenario di questo sabato pomeriggio. L’olandese infatti, nella gara di domani, è atteso da un GP di rimonta con la concorrenza – McLaren in testa, ma anche la Ferrari con Charles Leclerc che scatterà dalla pole position e un redivivo Sergio Perez – pronta a farsi avanti per sfruttare una grande chance.

“È stata una bella qualifica, per fortuna il meteo ha retto – ha dichiarato Verstappen al termine della lotta per la pole – Ha piovuto un po’, ma quantomeno siamo riusciti a disputare delle buone qualifiche. tutto ha funzionato bene, le gomme ci hanno permesso di fare dei buoni tempi. pensando al Q3 non sapevamo se la pista si sarebbe asciugata e dunque abbiamo dovuto mantenere un set per l’ultima manche e per fortuna siamo riusciti a passare agevolmente Q1 e Q2”.

L’olandese ha poi aggiunto: “Sono molto contento, la macchina è andata bene sul bagnato: ho potuto fare i miei giri, cercando di essere il più pulito possibile e non è mai semplice in queste condizioni. Domani dovrebbe essere una giornata molto diversa, dovrebbe esserci più caldo e non dovrebbe piovere. Il degrado sarà un fattore importante e dovremo fare bene anche da quel punto di vista, anche perché partirò dieci posizioni dietro. oggi ho fatto il meglio che potevo, vedremo domani. Non sappiamo quanto saremo veloci e mi auguro di essere in lotta per rimontare posizioni”.

Il campione del mondo in carica ha parlato anche della partenza: “In curva 1 c’è caos e si possono rovinare delle gare, cercheremo di fare una bella partenza e poi vedremo. La gara sarà molto lunga, bisognerà accettare di gestire le gomme e speriamo di poter essere competitivi”.

Sulla possibilità di vittoria, con il premio del vincitore che manca nella bacheca di Verstappen da diverso tempo: “Non ci stiamo rendendo la vita facile nella battaglia in cui siamo coinvolti, oggi è stata una grande giornata sul bagnato. Domani invece dovremo essere veloci sull’asciutto e sarà una battaglia dura. Speriamo di lottare con Ferrari e Mercedes che si precedono e se avremo fortuna chissà sfidare anche le McLaren”.