Formula 1 | Wolff promuove i passi in avanti compiuti dalla Mercedes in Canada

Formula 1 Wolff GP Canada – Prima di tornare in sede a Brackley, Toto Wolff ha voluto lodare il lavoro di sviluppo che la Mercedes sta portando avanti sulla W15, evidenziando come la squadra – passo dopo passo – stia riuscendo ad apportare i giusti correttivi ad un pacchetto apparso in notevole difficoltà nei primi appuntamenti di questa stagione. Qualcosa di estremamente positivo che, senza alcune sbavature commesse da George Russell in gara, avrebbe permesso al sodalizio anglo-tedesco di battagliare per la vittoria con Max Verstappen in Canada.

L’austriaco, ovviamente, spera di ribadire tutto ciò tra due settimane a Barcellona, tracciato le cui caratteristiche offriranno un banco di prova importante per il confronto con Red Bull, Ferrari e McLaren.

Wolff e la crescita Mercedes in Canada

“Abbiamo pensato alla vittoria in Canada, lo ammetto, ma non bisogna essere troppo avidi. George è stato brillante, sia al sabato che alla domenica, ma purtroppo ha commesso alcuni errori che si potevano evitare. La W15, ad ogni modo, ha commesso un vero e proprio passo in avanti. Stiamo migliorando e la direzione intrapresa per lo sviluppo è quella giusta. Barcellona, considerando la tipologia di pista, sarà un buon test che ci darà ulteriori info sulla strada intrapresa”.