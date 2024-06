F1 | Newey-Ferrari, indiscrezioni dal Regno Unito: già firmato un accordo triennale da 105 milioni

F1 Newey Ferrari – Nell’ultima edizione del proprio mensile, la testata Business F1 Megazine ha svelato alcuni retroscena legati all’addio di Adrian Newey alla Red Bull, sottolineando come l’Ingegnere inglese – secondo le loro info – avrebbe già sottoscritto un accordo con la Ferrari fino alla fine della stagione 2027. Stando a quanto si legge nell’approfondimento, strutturato in 20 pagine, il tecnico di Colchester avrebbe siglato il nuovo accordo da 105 milioni in tre anni in data 29 Aprile 2024, quindi prima dell’ufficializzazione del suo addio alla Red Bull avvenuto l’1 Maggio 2024 tramite una breve nota stampa pubblicata sui canali social della squadra.

La trattativa tra John Elkann, Fred Vasseur e lo stesso Newey sarebbe stata portata avanti grazie al supporto di Eddie Jordan, Manager e soprattutto amico del tecnico inglese. Da capire adesso quanto la Scuderia del Cavallino, ovviamente in collaborazione con Newey, deciderà di ufficializzare il tutto: sempre secondo la testata inglese, il guru dell’aerodinamica avrebbe chiesto di far slittare in avanti la comunicazione ufficiale, così da godersi qualche settimana di riposo insieme alla famiglia senza la pressione derivante da un pesante annuncio di questo tipo.

Il britannico, ricordiamo, sta continuando a lavorare in Red Bull sul progetto Hypercar, ma è in pieno gardening per quello che riguarda il settore F1 (nonostante la presenza nel box Red Bull a Miami e Monaco, Newey non ha alcuna possibilità di accedere ai dati di sviluppo della RB20). Una scelta che gli permetterà di staccarsi definitivamente dalla compagine di Milton Keynes all’inizio del 2025 e di cominciare, senza periodo di stop, il proprio lavoro all’interno della Scuderia di Maranello. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.