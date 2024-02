Formula 1 | Williams, Vowles alza la pressione sulle spalle di Sargeant

Formula 1 Vowles Sargeant – Intercettato dal sito ufficiale della Formula 1, James Vowles è tornato a parlare dell’argomento Logan Sargeant, precisando come il 2024 – ovviamente per il pilota statunitense – sarà una stagione fondamentale non solo per il presente, ma anche per il futuro. Dopo i tanti errori dello scorso anno, la compagine inglese si aspetta un netto passo in avanti da parte del 23enne di Fort Lauderdale, aspetto che ovviamente alzerà e non poco la pressione sulle sue spalle. Una condizione da dentro o fuori – confermata dallo stesso Vowles – che il pilota della Williams dovrà sfruttare per allinearsi finalmente al livello espresso da Alexander Albon, suo compagno di squadra.

Vowles alza le aspettative su Sargeant

“Logan è consapevole che le performance dello scorso anno non sono più sufficienti allo scopo. Dobbiamo fare un passo in avanti e non c’è dubbio che dovrà essere la sorpresa della stagione. Come pilota dovrà usare le conoscenze che ha acquisito lo scorso anno per ottenere dei buoni risultati. Lo si vede già dal suo linguaggio del corpo e dalla sua sicurezza. Adesso bisogna trasformare tutto ciò in performance e risultati utili per la squadra”.

Sargeant, un sedile spesso in bilico

A causa dei tanti alti e bassi della passata stagione, ricordiamo, il sedile di Sargeant è apparso in bilico fino ad Abu Dhabi. Una condizione che spesso l’ha portato a guidare “sopra le righe” e quindi a commettere errori, anche abbastanza costosi per la squadra. La conferma di Vowles per il 2024, però, è stato l’ultimo segnale della Williams a favore del pilota statunitense: il team non tollererà più altri errori e dopo gli svarioni dello scorso anno serviranno punti e risultati per conservare nuovamente quel sedile in vista del 2025.